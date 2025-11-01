Lorena Romera 01 NOV 2025 - 11:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' inicia una dieta desaconsejada por los expertos por sus "efectos deletéreos en la salud"

El mensaje del hijo de Makoke tras hacerse pública la enfermedad de su mujer: "Vamos con todo"

Javier Tudela se ha sumado a un reto en el que pretende pasar tres días sin comer, lo que podría acarrear riesgos para la salud, según los expertos. Pero el hijo de Makoke, que concursó en 'Supervivientes', está seguro de que este ayuno prolongado le traerá beneficios. Por eso, ha invitado a sus seguidores a que le acompañen en este desafío, algo que muchos podrían considerar un peligro, ya que no todos tienen por qué estar preparados para seguir estas recomendaciones alimenticias.

El que fuera concursante de 'GH VIP' ha decidido realizar un ayuno prolongado de 72 horas, dejando de comer durante de tres días consecutivos. Es importante no confundir esto con el ayuno intermitente, donde la ingesta se paraliza durante algunas horas -dependiendo del modelo que se siga-.

Los riesgos para la salud del reto de Javier Tudela

Según Carolina González, nutrióloga del Centro de Nutrición y Diabetes de la Clínica Alemana, en un estudio realizada para la propia clínica, cuenta que durante la huelga de hambre, la persona "solo consume agua", por eso es enfática a la hora de no aconsejar esta práctica. "No está médicamente indicado hacer un ayuno de estas características nunca, puesto que tiene muchos efectos deletéreos en la salud", subraya.

Según explica, lo primero que hace el organismo es "responder tratando de reservar energías". Después, durante las primeras 24 o 36 horas, comienza a "consumir la glucosa que tiene, que es el combustible más inmediato del que dispone". Después, intenta conseguir la energía a través de los "ácidos grasos y, finalmente, de los músculos con las proteínas".

Es por esto que, a la larga, puede acarrear en "un problema serio de salud", ya que el organismo, a falta de glucosa, "debe hacer un cambio y utilizar la cetoácidos como combustible cerebral". Es entonces cuando aparecen síntomas como "irritabilidad, somnolencia, mareos, problemas de baja presión (hipotensión), problemas cardiovasculares, incluso arritmia".

Beneficios del ayuno prolongado

Como contrapunto, también hay expertos que apoyan este ayuno prolongado. Según Damien Carbonnier, creador de la Federación Española de Ayuno, "son muchos los motivos, avalados científicamente, para practicar este tipo de ayuno". El especialista apunta a un "rejuvenecimiento celular y de la edad metabólica, a una limpieza profunda de los órganos, claridad mental, bienestar y cambio en el estado de ánimo", como algunos de los beneficios de esta huelga de hambre.

Además, otros expertos en diferentes medios señalan que al "activarse la autofagia, el cuerpo recicla las células dañadas". Además, se "reduce la inflamación crónica, se mejora la sensibilidad a la insulina y pierde grasa visceral y se mejora el perfil lipídico".