La psicóloga clínica Anna Sibel arroja luz sobre un fenómeno que va mucho más allá de los sentimientos que sentimos de cara a una persona que nos gusta

El enamoramiento es un estado vital del que todo ser humano participa. Y en las relaciones que tenemos en nuestra vida --de todos los tipos que podamos experimentar, incluso fuera del terreno amoroso y afectivo--, nuestro cerebro y nuestro cuerpo toman decisiones en cuestión de milisegundos. Así lo explica la psicóloga Anna Sibel, quién también ahonda en la cuestión del enamoramiento.

¿Somos conscientes de que nos enamoramos? ¿Podemos elegir de quién nos enamoramos? ¿Hay algún atisbo de libertad? De acuerdo con la experta, “no elegimos de quién enamorarnos, pero sí que tenemos la libertad y el control de decidir qué hacemos con este sentimiento, y qué decisiones vamos a tomar de cara a la relación con la otra persona”.

“Fundamentalmente, es un proceso inconsciente”

No es lo mismo desarrollar sentimientos, que decidir qué hacer con ellos. Y cuando se trata de enamorarse de una persona, Sibel explica que “para cuando nos damos cuenta de que estamos enamorados, nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya han tomado la decisión por nosotros”.

Así pues, explica que en ese punto “se activa una cascada de respuestas neuroquímicas, emocionales y somáticas que escapan por completo de nuestro control”. “Nuestro cerebro procesa información sobre otras personas en menos de 200 milisegundos y en ese tiempo se decide si esa persona representa seguridad o peligro, atracción o rechazo”.

También apela a la “compulsión a la repetición” --teoría elaborada por Sigmund Freud--, enfatizando que el cerebro humano prefiere lo conocido a lo desconocido, incluso si lo desconocido nos hace daño. “Activamos un archivo emocional que ni siquiera sabíamos que teníamos abierto”, continúa la experta.

¿Tienes un patrón de parejas? “El cuerpo decide”

“Nuestro cuerpo recuerda”, de acuerdo con Sibel. “Almacenamos experiencias emocionales en nuestro sistema nervioso, no sólo en recuerdos cognitivos. También en forma de patrones de respuesta automáticos”.

De cara a la respuesta corporal, también pone encima de la mesa la activación del proceso químico: “la dopamina inunda el sistema de recompensa. Se genera euforia y obsesión. La noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la alerta. La oxitocina y la vasopresina generan apego y vínculo. Y no podemos decidir no segregar dopamina cuando vemos a esa persona”.

¿Somos libres?

“No elegimos no enamorarnos. Incluso todos estos fenómenos explican por qué nos puede atraer alguien que racionalmente sabemos que no nos conviene”, explica Sibel.

Sin embargo, un escenario es el del sentimiento hacia la otra persona. Aquí no somos libres de lo que desarrollamos. Sin embargo, la libertad está en la gestión emocional de esos sentimientos.

“Puedes elegir quedarte o irte. Trabajar en la relación o no. Sanar tus patrones en caso de que sean dañinos para ti, o repetirlos. No se controla el sentimiento inicial, pero sí lo que puedes hacer con él”, continúa.

¿Y cuál es la clave para ser lo más racionales y libres posibles en todo este panorama? Anna Sibel es clara en su mensaje: “meditación, terapia, autoconocimiento... estos nos permiten observar estos procesos inconscientes con mayor claridad.

El objetivo no es controlarlos, sino que es hacer que estos no nos controlen por completo a nosotros”, concluye.