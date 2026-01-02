Lo que se llevará en 2026, según Pinterest: llegan tendencias como la Gummymoda, el azul hielo y el Extra Celestial
Vuelve el informe de predicciones de Pinterest de 2026 con 21 tendencias que siempre sorprenden: ¿quieres saber cuáles son?
Cada año se desvelan las nuevas tendencias de Pinterest, es decir, qué es lo que veremos en viajes, moda, maquillaje, arquitectura o diseño de interiores según uno de los motores de búsqueda visuales más usados del mundo que permite encontrar ideas como recetas, inspiración para el hogar y estilo. Su informe 'Pinterest Predicts 2026' nos ha descubierto muchas de las curiosidades que veremos en revistas, medios, en tiendas y en la calle este año; lo más destacado del "caballo de fuego", porque, según el Año Nuevo Chino, este 2026 será el momento del caballo, un animal que invita a la vitalidad, a fluir y a dejarse llevar; y que acompañado del fuego, da rienda suelta a la pasión y a la renovación. Dejamos atrás a la serpiente de madera que marcó 2025 para dar la bienvenida a un año de acción y dinamismo.
En él vamos a ver las siguientes tendencias: muchas de ellas serán sorprendentes, originales y divertidas, mientras que otras nos llevan a tiempos pasados y a tendencias más antiguas que nos devuelven algo de nostalgia en un mundo muy cambiante y lleno de desafíos. Estas son las principales, ¡toma nota!
La Gummymoda, el azul hielo y el Extra Celestial
Si hay una tendencia divertida que nos encantará este próximo año, sobre todo a las generaciones Z y Alfa será la de Gummymoda. "El 2026 será un año de texturas gomosas, divertidas formas 3D y colores llamativos para el placer de todos los sentidos", advierten desde el informe de Pinterest. Esta tendencia de colores de neón, vibrante y muy alegre proviene de los ositos de goma de colores, sí, en efecto, de las chucherías. La veremos en uñas, en maquillajes y hasta en decoración. Fíjate bien, si ves ositos de goma por todas partes es debido, precisamente, a la Gummymoda.
Si hablamos de colores también será el año del azul helado, un azul claro que nos recuerda a los lugares árticos, al frío polar y que, seguramente, se usará en muchos objetos comerciales. Desde maquillajes hasta prendas de vestir y accesorios. Sobre este tipo de tendencias extravagantes, habrá una que nos deja especialmente impactados. Se llama Extra Celestial y hace referencia a los aliens y a los viajes intergalácticos. "Con elementos de decoración holográficos y maquillaje opalescente inspirado en el polvo de estrellas, viviremos nuestra propia película de ciencia ficción. Houston, tenemos una tendencia", subrayan desde Pinterest.
Estilo bohemio y mucha poesía
¿Una de tus películas favoritas es 'El club de los poetas muertos'? Quizá vuelvas a tenerla más en cuenta que nunca este año, porque la poesía -que nunca dejó de estar de moda- vuelve a resurgir al plano más generalista. Según Pinterest, la estética de los poetas será tendencia en este año 2026, como también los viajes literarios que nos recuerdan a autores y a autoras clásicas. Esta tendencia es ideal porque permite a los jóvenes conocer a grandes clásicos de la literatura, que no viene mal.
Le acompañará también una vuelta a los teatros y a esta estética aterciopelada de las grandes salas. "Imagina un teatro vintage, grandes cortinas de terciopelo al fondo, flores rojas por el pasillo central y un cuarteto de cuerdas acompañando con su música. Es la nueva estética por la que apuestan las generaciones Z y millennial para sus celebraciones. Tendremos un 2026 de una elegancia espectacular", señalan.
Neodéco y joyas de oro
El Art Déco surgió en los años 20 y 30 del pasado siglo, sin embargo, siempre ha servido de inspiración en moda y arquitectura. Tras años de puro minimalismo, llega un 2026 en el que el Neodéco llegará a nuestras vidas: esta estética retro se impone con sus característicos arcos y otras formas geométricas atrevidas y glamurosas, todo ribeteado en cromo o latón.
Ya lo decían las estilistas, este 2026 será momento de abrir el armario de nuestras abuelas y madres y sacar las joyas y prendas antiguas más valiosas: ese vestido de novia, esa joya en la que nunca habíamos reparado pero que ahora nos parece lo más "cool" o ese broche que siempre se colocaba tu abuela en la solapa del abrigo. ¿Recuerdas? Hasta los hombres se van a atrever con esta tendencia. "Estas joyas de estilo vintage y mucho lujo rendirán homenaje a las reliquias de la familia".
Vuelve el circo y las cartas
La vida circense nunca desapareció de nuestras vidas. Aunque para muchos el circo y sus valores hayan caído en decadencia, su estética y colores volverán a resurgir este 2026. Sobre todo estarán presentes en diseño de interiores, en habitaciones infantiles y en decoración de espacios comunes. Las rayas circenses y sus colores más vivos y alegres serán tendencia este año.
Y, buscando en el baúl de los recuerdos, también vamos a encontrar otra tendencia curiosa y muy nostálgica. La correspondencia volverá a nuestras vidas: las cartas, las postales y la filatelia, en general, devolverá a los más jóvenes la historia postal. Papeles de colores, sobres especiales, cartas escritas a mano, sellos especiales... En un mundo completamente digital, se necesita algo más analógico y muchos jóvenes se acercarán a esta tendencia y la descubrirán con ilusión este año.
Más encajes que nunca y gótico romántico
¿Hay algo más retro que un encaje? Posiblemente no. La elegancia del encaje y los tejidos delicados volverá a ser tendencia en el 2026. No solo veremos estos detalles en cuellos y puños, mantelitos y pañuelos, sino también en fundas de teléfono, uñas y maquillaje. El encaje se popularizó a finales del siglo XVI y alcanzó su apogeo en la moda europea durante los siglos XVII y XVIII, era símbolo de riqueza y de estatus por su elaboración.
Por otro lado, el gótico romántico también estará muy presente en el diseño y la moda. Muerte, fantasmas, vampiros y oscuridad inspirarán en este año a numerosas influencers, no nos cabe la menor duda. Y, claro, junto a esta tendencia va de la mano otra muy similar: el misterio. "En 2026, la gran tendencia en viajes mezcla cuento de hadas y delirio onírico. Las generaciones millennial y boomer buscarán destinos místicos: ruinas lejanas entre la niebla, espirales naturales y bosques encantados. Más que un viaje, será una experiencia sobrenatural", explican.
Clásicos retro de los años 60 y mucha adrenalina
Si tienes niños en casa y te sientes interesado por el diseño, seguramente apreciarás una vuelta o revisión de estilos retro. "La infancia vuelve al pasado con conjuntos de inspiración vintage, juguetes clásicos de los 60 y elementos antiguos reinventados.Veremos habitaciones infantiles acogedoras con tejidos al crochet y juguetes de segunda mano". Esta tendencia es especialmente interesante porque permite dar una segunda vida a objetos antiguos: reutilizar, reusar y reciclar. Una tarea pendiente este y los próximos años.
Junto a todas las tendencias de 2026 citadas anteriormente, también estarán muy presentes la aventura y la adrenalina. No nos extraña, ya que nos encontramos en el año del caballo de fuego, un año que invita a la acción y al dinamismo. Por ello, las generaciones Z y millennial preferirán el turismo de adrenalina: rafting por rápidos de clase cinco, rappel por cascadas o vacaciones programadas en torno a acontecimientos deportivos. Y con ello, prendas que nos recuerden a la aventura con caquis, colores tierra y prendas muy cómodas y anchas, para poder estar a gusto sin perder de vista el estilo. Puedes ver todas las tendencias de Pinterest y más información en este enlace.