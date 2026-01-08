Redacción Uppers 08 ENE 2026 - 19:01h.

Uno de los principales factores que lo posicionan en la primera plaza es su clima cálido

La jubilación puede ser el momento perfecto para viajar y vivir nuevas experiencias por España o incluso en otro país. Pero elegir un buen destino es crucial para disfrutarlo todo al máximo. La revista mensual ‘International Living’, en el informe Índice Anual de Jubilación Global, estudia los factores claves para determinar cuál es el mejor lugar para disfrutar de esa etapa de la vida.

El número uno del ranking es Grecia, aunque España también aparece en las 10 primeras posiciones de la lista. Uno de los principales factores que lo posicionan en la primera plaza es su clima cálido. En este país mediterráneo hay más de 300 días soleados y no se registran temperaturas muy bajas.

Estilo de vida más relajado, precios bajos y buen sistema sanitario

La vida en Grecia es más relajada y hay una mayor conexión por la naturaleza. Los gastos mensuales en vivienda están alrededor de los 1.000 euros. Un apartamento en ciudades como Atenas se puede conseguir por unos 800 euros. Y no es solo eso. Salir a cenar a un restaurante puede salir por 40 euros para dos personas y llenar el depósito del coche cuesta unos 75 euros mensuales.

Pese al aumento del precio de la vivienda, Grecia es el lugar idóneo para jubilarse porque conseguir la visa es muy sencillo y tiene un buen sistema sanitario. Aunque España no se queda atrás. Nuestro país está en la octava posición del ranking por el estilo de vida más pausado y tranquilo. También hay un coste de vida más barato en comparación con otros Estados europeos y el buen clima que hay en casi toda la península.