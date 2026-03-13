El hipnotista Jorge Astyaro publica ‘Este libro transformará tu mente’, en el que da claves para sobrepasar la ansiedad del día a día

Bajar la ansiedad: cómo se puede reducir el cortisol en 8 segundos

Suena el timbre y es la cartera, que anuncia que trae una carta de Hacienda. Son esos minutos en la cola de embarque, que empujan a pensar por qué se habrá comprado un billete de avión cuando en realidad volar da tanto miedo. Es también un día en el que se vuelve al trabajo que se odia, aunque nos prometimos que no pasaría. Las causas son variopintas y cada quien tienen la suya. El resultado común para todos esos casos es ansiedad, frustración y hasta miedo.

Pero ¿se puede hacer algo para cambiar el rumbo de las cosas? Muchas son las fuentes que indican que sí, que es posible modificar esos sentimientos y que, al hacerlo, se va a ganar en bienestar. El hipnotista Jorge Astyaro invita en su último libro, ‘Este libro transformará tu mente’ (Vergara), a hacer lo que él llama un viaje de transformación mental que, de paso, cambie la realidad.

Su punto de partida pasa, directamente, por modificar cómo nos relacionamos con la propia realidad. Astyaro propone su modelo de “multicinema cuántico”. Es, como confirma al otro lado del teléfono a 'Informativos Telecinco' , “una forma de entender la realidad”.

Resumiendo, se podría decir que lleva a ver la realidad como vemos la ficción en uno de esos multicines con varias salas. En cada una de ellas se muestra una historia distinta o, incluso si es la misma película, en sesiones diferentes. La base de su modelo viene determinada por la existencia de varias teorías que hablan de la propia realidad de formas muy diferentes, apunta, y que rompen con la idea de que es algo rígido. De ese modo, Astyaro recomienda verlo todo como “una película”, lo que permite afrontar la realidad y gestionar la frustración, la tensión o la ansiedad del día a día.

Para ello, solo debes imaginar que estás dentro de una película. En el momento en el que las cosas te sobrepasan, la ansiedad se dispara o se necesita pararse, “ese es el momento para salirte de la película y observarlo desde la butaca”. Eso da distancia. “Cuando aprendes a visualizarte como espectadora, te permite verlo de otra manera”, señala Astyaro. También puedes cambiar de sala, lo que ayuda a romper el bucle y desconectar de algo que es tóxico. En lugar de agobiarte con lo que puede decir la carta que trae la cartera puedes irte a la sala en la que ya la has abierto y estás solucionando las cosas. En vez de pensar en el miedo que da el avión, puedes irte ya a esos frames de la película en los que paseas por las calles de tu destino de vacaciones. “La mente inconsciente no diferencia entre lo real y lo que no”, recuerda Astyaro.

“La realidad es un reflejo de la interpretación que hace nuestro cerebro” de la información que recibe, suma el experto. En realidad, no puede percibirlo todo, pero cubre esos vacíos y hace sus propias aproximaciones. Por eso, vemos las cosas a veces de forma diferente a otra persona y por eso también, como recuerda Astyaro, podemos cambiar cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Nos da esa oportunidad. Astyaro apunta que debemos vernos las costuras desde dentro, situarnos enfrente a nuestra realidad y trabajar con ella.

Algunos trucos para cambiar las cosas

Algunas ideas pueden ayudar en ese proceso. Astyaro recomienda imaginar el tráiler de nuestra vida soñada. No cómo lo lograremos, sino cómo lo vivimos. Esto permite identificar qué emociones nos llevarán hasta ese punto y desbloquearnos frente a nuestras luchas internas contra nuestras aspiraciones.

Otro punto clave es no intentar cambiar veinte (o 100) cosas a la vez. En el momento en el que se decide cambiar de vida, se tiende a lo grande: te haces con mil libros o te apuntas a mil clases. Con ello, solo se consigue saturarse y abrumarse. Astyaro recomienda “pensar como un ingeniero”, que era la profesión que él mismo desempeñaba antes de desbloquear qué deseaba realmente y lanzarse a por ello. “Los ingenieros nos centramos en ir descartando errores poco a poco”, explica.

Igualmente ayuda la pizarra mental. Uno de los frenos clave son las creencias limitantes, asegura. La pizarra ayuda a que se manifiesten. Hay que “visualizar en ella esa frase”. “La mía era ‘de esto no se vive’”, confiesa. Una vez que se tiene consciencia, es más fácil que todo adquiera sentido. Pero, además, la pizarra permite hacer una práctica que ayuda. Hay que visualizarse borrando lo que está escrito. “En el momento en el que te imaginas que las estas borrando, te estás empoderando”, asegura. En ese espacio toca ahora escribir aquello que sí se quiere lograr.