El hotel de cinco estrellas más barato del mundo apenas cuesta 30 euros la noche

Inés Gutiérrez 12 ABR 2026 - 18:00h.

Pasar la noche en un hotel de cinco estrellas es un sueño para muchas personas y no es imposible de cumplir

Cinco hoteles de Madrid donde tomarte un buen cóctel

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MadridEl lujo no está al alcance de cualquiera, por eso, cuando se presenta la posibilidad de poder acceder a él, todo el mundo se lo plantea. Disfrutar de todas las ventajas que supone pasar la noche en un hotel de cinco estrellas es una oportunidad que nadie quiere dejar pasar, máxime si se puede conseguir a un precio que no haga que nuestro presupuesto salte por los aires.

Al pensar en un hotel de lujo, lo primero que nos viene a la mente es la limpieza y la calidad del servicio, pero también soñamos con camas donde los colchones resultan siempre cómodos y las almohadas nos invitan a seguir soñando. Además, no es raro que los otros servicios a los que podemos acceder hagan acto de presencia. ¿Tendrá gimnasio privado? ¿Podremos nadar en su piscina, disfrutar de su servicio de habitaciones o relajarnos en su spa?

Normalmente, estas dudas serían imposibles de resolver sin gastar una cantidad que parece excesiva para el viajero tradicional, pero hay ocasiones en las que podemos encontrar hoteles de cinco estrellas con precios (por persona y noche) mucho más accesibles de lo que pensábamos, lo que hace que todas nuestras dudas puedan quedar disipadas.

El hotel de cinco estrellas más barato del mundo

Afirmar que un hotel de cinco estrellas es el más barato del mundo es algo aventurado, pues los precios de este tipo de establecimiento hace mucho tiempo que dejaron de ser fijos. El hotel que un día tiene precios asequibles no siempre resulta ser así, porque hay fechas concretas donde es posible alojarse a un precio increíble con ofertas que no vuelven a repetirse.

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La clave para poder disfrutar de los mejores precios en los lugares más excepcionales es estar dispuesto a viajar en cualquier momento y, por supuesto, tener suerte de encontrar la oferta que más se ajusta a nuestros deseos. Plataformas de reservas como Booking pueden ayudarnos a conseguirlo, pero es necesario hacer una búsqueda activa para poder conseguir lo que queremos.

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Así es como pueden conseguirse habitaciones a precios espectaculares, como los que ofrece The Royal Surakarta Heritage - Handwritten Collection, un hotel de cinco estrellas de Camboya donde puedes disfrutar de los mejores lujos por 30 euros por persona y noche. Esto, conviene señalar, no es lo más habitual porque los precios de las estancias suelen ser superiores, pero demuestra que es posible para los viajeros más avispados pasar una noche en un hotel de cinco estrellas a precios muy económicos.

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Los hoteles de lujo más baratos del mundo

Solemos pensar que el lujo está solo al alcance de unos pocos escogidos, pero en algunas ocasiones eso no es así. Esto es lo que sucede con algunos hoteles de cinco estrellas que pueden encontrarse a lo largo y ancho del mundo y que, gracias a estupendas ofertas, pueden estar al alcance de más bolsillos. En el año 2025, la web especializada en finanzas Top Dollar investigó y diseñó un mapa donde recogió los hoteles de cinco estrellas más baratos de cada país.

Estos datos, como hemos señalado antes, es más que probable que hayan quedado desactualizados porque las cosas cambian y los precios de los hoteles no suelen ser los mismos. De hecho, la mayoría de los lugares señalados ha subido sus precios con respecto a lo recogido en el informe. Sin embargo, este proyecto es una estupenda manera de ayudarnos a hacernos una idea general de dónde podemos encontrar los hoteles más lujosos a los precios más accesibles.

Por ejemplo, puedes pasar una noche en el NH Collection Bogotá WTC Royal (Colombia) por unos 50 euros, aunque lo más habitual es que los precios ronden los 70 euros. En Europa, en general, los precios son más elevados, por ejemplo, el hotel de cinco estrellas más barato de Reino Unido es el Oddfellows on the Park (Cheadle, Manchester), y es raro que pasar una noche allí cueste menos de 140 euros.

En el Novotel Ahmedabad Hotel, en India, era posible pasar la noche por tan solo 25 euros en 2025, un precio más que apetecible y con el que tener acceso a todos los lujos del establecimiento. Sus precios se han actualizado y ahora es raro poder encontrar una habitación en la que pasar la noche que nos cueste menos de 50 euros; de hecho, lo más habitual es que se acerquen más a los 70 euros.

Parece que no hay que pensarlo demasiado y aprovechar las ofertas cuando las encontramos. Eso sí, si el plan es escoger un destino en función de los precios de los hoteles en los que podemos alojarnos, no olvides que es necesario llegar hasta ellos, por lo que parece un buen momento para mirar qué ofertas de vuelos existen a disposición de los viajeros más atrevidos.