Cuál es el precio normal de una noche en un hotel en España

Desconectar y disfrutar de una escapada en cualquier parte del país es una realidad que cada día se hace un poco más complicada. Y es que, el precio de una noche de hotel en España ha subido de forma sostenida durante los últimos años y ya se sitúa en niveles que pueden llegar a considerarse elevados, aunque todavía existen amplias diferencias en función la época del año, la ciudad o el tipo de alojamiento.

Según el último barómetro del sector hotelero, durante 2025 el precio medio por noche en un hotel en España alcanzó los 166,1€, lo que supuso un récord histórico del sector y representa un incremento de casi el 5% respecto al año anterior.

Tarifas medias y variaciones geográficas

Ese promedio de 166€ por habitación y noche en España no significa que ese sea el precio que paga todo el mundo, sino más bien una cifra global que recoge desde hoteles económicos hasta establecimientos de alto nivel.

Diversos informes y análisis turísticos señalan que en destinos de alto coste como Marbella, el precio medio puede alcanzar cifras muy superiores a la media nacional, rondando los 300 € o más por noche. Al tiempo, en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, el precio medio también suele superar los 150‑180€ por noche, aunque con ligeras variaciones según temporadas y oferta.

También existen ciudades con opciones más económicas como Zaragoza, Granada o Salamanca pueden ofrecer habitaciones de hotel por unos 50‑75€ por noche en hoteles de categoría estándar. Por ejemplo, en Zaragoza la tarifa media de un hotel de tres estrellas puede rondar los 50€ mientras que en Granada es similar, con precios alrededor de 58‑61,5€ por noche.

Diferencias según categoría y temporada

El tipo de hotel influye de forma clara en el precio. De este modo, una habitación en un hotel tres estrellas en España puede costar desde los 50‑70€ la noche en ciudades pequeñas o temporadas menos turísticas. En hoteles de cuatro estrellas en destinos urbanos o turísticos, los precios habituales suelen situarse entre 110€ y 180€ por noche. Los hoteles de cinco estrellas y establecimientos de lujo pueden superar con facilidad los 200‑300 € por noche, dependiendo de ubicación y servicios ofrecidos.

Además de la categoría, la temporada influye mucho: los precios tienden a ser más altos en verano, días festivos o cuando hay eventos especiales en la zona, y suelen caer fuera de esos picos. Es fácil comprobar a través de los distintos comparadores que la tarifa media puede oscilar, por ejemplo, entre 112€ en marzo y 169€ en agosto, reflejando ese efecto estacional.

Dormir una noche en un hotel en España en 2025 y 2026 no tiene un precio único, pero las cifras medias actuales reflejan que el precio medio nacional ronda los 166€ por noche, un récord histórico. Los hoteles de gama media suelen oscilar entre 110€ y 180€ por noche en ciudades principales. Por su parte, en destinos económicos puedes encontrar habitaciones por 50‑75€ o incluso menos en opciones básicas.