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Interrail gratis para jóvenes de 18 años: cómo conseguir uno de los 40.000 billetes nuevos para viajar por Europa

Una joven, preparada para un viaje en tren
Una joven, preparada para un viaje en tren: la UE lanza los nuevos billetes gratuitos de Interrail para jóvenes de 18 años. Pexels
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La Unión Europea vuelve a poner a disposición de los jóvenes de 18 años -incluidos los residentes en España- 40.000 pases gratuitos para viajar en tren, en el marco de la iniciativa DiscoverEU, que forma parte del programa Erasmus+.

Para la nueva ronda de billetes gratuitos, se pueden presentar las solicitudes desde las 12:00 horas del miércoles 8 de abril hasta las 12:00 horas del martes 22 de abril. Así lo recogen fuentes como 'Corriere della Sera'.

Quién puede solicitarlo

Pueden participar los jóvenes nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. La iniciativa está dirigida a quienes acaban de cumplir 18 años, tanto de los Estados miembros de la UE como de los países asociados a Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía). Para presentar la solicitud es necesario disponer de un documento de identidad, un pasaporte o un permiso de residencia válidos. Para Italia se han previsto casi 5.000 pases gratuitos (4.994) de los 40.000 disponibles en total.

Cómo presentar la solicitud

Las solicitudes solo pueden enviarse a través de la página web oficial: https://youth.europa.eu/discovereu_es. Los interesados deben rellenar un formulario en línea con sus datos personales y responder a un breve cuestionario sobre la Unión Europea. A continuación, se examinarán las solicitudes y se seleccionará a los ganadores mediante sorteo.

Cómo funciona el pase

Los seleccionados recibirán un DiscoverEU Travel Pass, un abono equivalente a un Interrail que permite viajar gratis por toda Europa durante un máximo de siete días en el plazo de un mes. El pase es válido en 33 países europeos, incluidos todos los Estados miembros de la UE y otros países como Noruega, Suiza e Islandia. Los seleccionados podrán viajar en un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. También es posible participar en grupo, hasta un máximo de cuatro personas, siempre que todos cumplan los requisitos exigidos. Desde su lanzamiento en 2018, la iniciativa DiscoverEU ha celebrado ya más de una decena de convocatorias —generalmente dos al año, en primavera y otoño— y ha permitido viajar por Europa a cientos de miles de jóvenes.

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