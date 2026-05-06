La rutina de la Spice Girl deportista para estar más fuerte a los 52 que a los 20

Mel C comparte en sus redes sociales una rutina de gimnasio compuesta por una intensa combinación de ejercicios de fuerza

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En los años 90, cuando las Spice Girls dominaron el mundo del pop, Melanie Chisholm fue conocida como 'Sporty Spice', o la spice deportista. Melanie C personificaba la energía, la disciplina y la autenticidad atlética del grupo, equilibrando la sofisticación y el glamour de sus compañeras con su icónico chándal de Adidas y sus saltos mortales hacia atrás. Pero el éxito masivo también trajo consigo las jornadas extenuantes, la pérdida de privacidad y el peso de ser observada por la prensa y el público, según confesaba en una entrevista reciente en 'The Guardian'.

Fuera de las Spice Girls sufrió inseguridad en su carrera y superó el síndrome del impostor mientras trataba de descubrir una identidad propia más allá de su rol de 'Sporty Spice'. Ahora publica su noveno álbum en solitario, 'SWEAT', en el que abre una nueva etapa musical más electrónica, discotequera y enfocada a la pista de baile. Lo que no ha cambiado es su pasión por el deporte ni su nivel de exigencia física, digno de una atleta de élite. De hecho, hoy tiene a sus 52 años unos músculos incluso más impresionantes que cuando estaba en la veintena.

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Combinación de ejercicios de fuerza

La artista ha compartido recientemente su rutina de gimnasio, revelando una intensa combinación de ejercicios de fuerza. "Así es como me encuentro", escribió. Comienza con dominadas de agarre ancho utilizando una banda de resistencia morada sujeta en una rodilla para asistir la elevación de la barbilla sobre la barra. Al distanciar más las manos, se incrementa la activación de los dorsales y músculos de la espalda superior como el redondo mayor y los romboides, superando el estímulo de un agarre convencional. Al involucrar también los bíceps, esta variante de ejercicio compuesto resulta un reto exigente centrado en el trabajo de espalda.

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El tren inferior del cuerpo

Para entrenar el tren inferior, Mel opta por el peso muerto sumo con barra. Al contrario de la versión convencional, esta variante emplea una postura más abierta con los pies hacia afuera y el agarre entre las piernas, enfocando el esfuerzo en los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales. La cantante también incluye elevaciones de piernas estiradas colgada de la barra para fortalecer el abdomen y el torso. Este movimiento se enfoca en el recto abdominal, los oblicuos y los flexores de la cadera. Al mantener el control y evitar el balaceo o el arqueo, el ejercicio demanda un esfuerzo considerable en los antebrazos y la fuerza de agarre.

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A continuación, Mel C realiza sentadillas con barra, ayudada por una amiga, y completa con facilidad una tanda de repeticiones centradas en los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Para enfatizar el trabajo en estos últimos, emplea la máquina de elevación de cadera (hip thrust), que también involucra los isquiotibiales y los aductores. Complementa esto con la máquina de abducción, realizando el movimiento de separación de piernas para estimular específicamente el glúteo medio y el menor.

Con semejante rutina de ejercicios no extraña que hace unos meses se preparara para competir en Hyrox, una de las disciplinas de moda en la que se trabaja la fuerza y la resistencia en un solo entrenamiento que combina 8 kilómetros de carrera con 8 workout (ejercicios de fuerza) intercalados entre sí. Lo que está claro es que no hay desafío con el que Mel C no se atreva.