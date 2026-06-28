Cómo mejorar tu baño en tres pasos según el Feng Shui

El arquitecto Kike Clavería nos explica por qué el baño es una de las estancias más delicadas de la casa

Cómo el Feng Shui puede transformar tu casa a partir de los 50: "Cuanto menos ruido visual, más bienestar"

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El baño es una de las estancias más sensibles de la casa, según los principios del Feng Shui. Mientras el salón representa la vida social y el dormitorio simboliza el descanso, el baño es visto como un lugar donde la energía se transforma y, sobre todo, se escapa.

"Se considera un espacio de drenaje y de mucha actividad de agua. Pero, además de esa lectura energética, en la vida real también es una estancia muy importante por una cuestión de seguridad, comodidad e higiene visual y emocional", nos explica el arquitecto Kike Clavería, autor de 'El poder de crear tu hogar' (Aguilar).

En el Feng Shui, el agua se relaciona con la abundancia, la circulación y el movimiento de la energía vital o qi. Cuando esa agua desaparece por un desagüe, también lo hace, de manera simbólica, parte de esa energía. De ahí que muchas recomendaciones tradicionales insistan en mantener el baño en perfecto estado. Un grifo que gotea o una humedad persistente no solo representan un problema doméstico, sino también un desequilibrio energético dentro de esta filosofía.

Por ese mismo motivo, el baño suele describirse como un lugar que conviene integrar con discreción en la vivienda. Clavería advierte de que "si el baño está desordenado, saturado de objetos o mal ventilado, transmite una sensación de descuido que afecta más de lo que parece", sobre todo a partir de los 50.

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"En una etapa de la vida en la que se busca más paz y más sensación de control, el baño debe ser una estancia limpia, funcional y también agradable que no acumule humedad y que pueda mantenerse en perfectas condiciones de forma sencilla y práctica", subraya.

Cómo mejorar la seguridad y la armonía

¿Cómo mantenemos esa estancia en un pequeño santuario del autocuidado? El arquitecto nos ofrece tres recomendaciones específicas para mejorar la seguridad y armonía en este espacio: