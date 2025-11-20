Antoni Mateu 20 NOV 2025 - 07:16h.

Uno de los dichos más populares establece que si las canas aparecen, no hay que arrancarlas, pues supuestamente se multiplican

Adiós al cabello teñido: así puedes lograr la transición a las canas con estilo para un gris espectacular

Compartir







Arrancarse una cana, según la creencia popular, conduce a que aparezcan más. ¿Se multiplican los cabellos blancos si los arrancamos? Desde Informativos Telecinco hemos contactado con el Dr. Juan Carlos Torrubia (Clínica Torrubia de Barcelona), quién ilustra el panorama.

La aparición de canas en el pelo es un fenómeno natural. A medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo deja de fabricar ciertas sustancias, y si ponemos el foco en el color del cabello es la melanina quién otorga las tonalidades. Esta, a medida que envejecemos, se deja de producir. No obstante, ¿perdemos melanina de forma más acelerada si nos quitamos una cana?

Es un mito popular

El Dr. Juan Carlos Torrubia explica que la pérdida de color del cabello se corresponde a una pérdida progresiva de melanina. M�ás concretamente, explica que la pérdida se produce dentro del folículo —donde nace y se sostiene el cabello—. “Aquí es donde se concentran las células que producen la melanina, llamadas melanocitos”, concreta.

En este sentido, lo que ocurre cuando se arranca una cana, de acuerdo con el especialista, es lo siguiente: “Cuando te arrancas una cana, solo afecta a ese folículo específico, no a los que lo rodean. Cada cabello crece de un folículo individual. Arrancar uno no estimula ni altera el funcionamiento de los folículos vecinos”

PUEDE INTERESARTE Tres hábitos por los que pueden salir más canas, según los expertos

Ahora bien, otro de los escenario que el especialista pone encima de la mesa corresponde al crecimiento de otro cabello blanco en el mismo sitio que hemos arrancado una cana. “Lo que sí puede pasar es que el mismo folículo vuelva a producir otro cabello canoso, porque la causa de la cana es la pérdida de melanina eso no se revierte arrancándolo”, explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cuáles son las causas de la aparición de canas?

Una cosa es que aparezca una cana en el mismo folículo donde antes había otra. Sin embargo, cuando se trata de la pérdida de melanina, las circunstancias son completamente variadas —y alejadas del hecho de que se arranquen las canas—.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El envejecimiento, destaca el Dr. Torrubia, es la causa más común: “Con la edad, los melanocitos se desgastan o mueren, y el cabello empieza a crecer sin color. La edad en la que aparecen las canas está fuertemente determinada por la genética.”

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los factores genéticos desempeñan un papel muy importante de cara al color de nuestro pelo. Aquí, “incluso antes de los 30 años”, apunta Torrubia, “pueden darse casos de predisposición temprana para que empiecen a parecer canas”.

Estrés, alimentación, estado de salud y enfermedades pueden influir

“Aunque no es la causa principal, el estrés oxidativo --desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes-- puede acelerar la pérdida de melanina. Estudios recientes han mostrado que el estrés extremo podría influir en la aparición precoz de canas, aunque no es el único factor”, destaca.

Además de estos factores, la alimentación y el estado de la salud influyen en la aparición de cabellos blancos. Una de las primeras bases que sienta el doctor Torrubia es “la falta de ciertas vitaminas y minerales, especialmente Vitamina B12, Hierro, Cobre y Zinc”. También “una mala alimentación o trastornos que impiden la absorción de nutrientes pueden acelerar la aparición de canas”.

Por último, se pone el foco en dolencias que se pueden padecer, y que también propician la pérdida de producción de la melanina: “Enfermedades como el vitiligo o algunos trastornos de la tiroides pueden afectar la producción de melanina en el cabello. Algunas infecciones o tratamientos médicos (como la quimioterapia) también pueden causar canas prematuras”, concluye.