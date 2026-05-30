Celia Molina 30 MAY 2026 - 09:30h.

Hablamos con Kike Clavería, licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad del Feng Shui de Taiwán

Kike Clavería, arquitecto y experto en Feng Shui: "Para que el hogar esté en equilibrio hay que aplicar tres reglas muy prácticas"

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Kike Clavería es un arquitecto, licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid y especializado en Feng Shui en la Universidad del I Ching y Feng Shui de Taiwán, cuyo linaje y experiencia en la aplicación de esta técnica es de más de 1.700 años. El Feng Shui es una filosofía china milenaria que busca la armonía en los espacios a través del orden, la disposición del mobiliario, los colores y los materiales.

Clavería, como experto en la materia, se dedica a aconsejar a sus clientes sobre cómo estructurar sus casas para que la energía fluya en los puntos donde tiene que fluir. Según su tesis, las casas "hablan" con nosotros a través de las formas, de la luz, de las texturas, es decir, de señales que el cerebro interpreta en milésimas de segundo para decidir si puede relajarse en ese lugar o si tiene que ponerse en guardia.

Para el Feng Shui, la cocina y su localización dentro de la vivienda es un factor fundamental. Se recomienda, entre muchas otras cosas, evitar que esté frente a la puerta, que esta esté pegada (pared con pared) con un baño o la cabecera de un dormitorio pero, ¿hay más habitaciones importantes en cuanto a la distribución armoniosa de los espacios? Esto es lo que responde el experto:

"Si la entrada está oscura, la energía no entra bien"

"Diría que, sobre todo, la entrada, el dormitorio y la cocina, no solo porque sean estancias importantes en el día a día, sino porque para el Feng Shui cada una de ellas son claves dentro de la energía general de una casa. La entrada es fundamental porque es el lugar por donde entra la energía en el hogar. Cuando está saturada de objetos, es oscura, está desordenada o la puerta no abre bien, dificulta la entrada de esa energía, y además el cuerpo ya recibe desde el primer segundo una sensación de carga o de tensión. Una entrada cuidada, despejada y bonita no es solo estética, sino que también es una necesidad energética y emocional", apunta el arquitecto.

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Sobre el dormitorio, otra de las estancias más importantes para nuestro bienestar, Clavería destaca que es "el lugar del descanso, de la reparación de nuestro cuerpo y también del vínculo emocional y afectivo". "En Feng Shui, el dormitorio necesita una energía mucho más calmada y coherente con dormir, bajar la guardia y sentirse protegido. Si dentro hay demasiados estímulos, desorden o una mala posición de la cama el cuerpo no terminará de sentirse seguro y eso afectará a nuestro descanso y, en consecuencia, a nuestro bienestar físico y emocional", ha explicado a la web de Informativos Telecinco.

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"La cama del dormitorio debe estar en posición de poder"

"Los errores más habituales que suelo ver son el exceso de pantallas, desorden, espejos mal colocados y, sobre todo, una cama mal situada. Muchas veces la persona intenta descansar, pero el dormitorio está lleno de señales que le dicen al cuerpo justo lo contrario. Por eso, la cama debería estar, idealmente, en lo que se llama en Feng Shui la posición de poder. Es decir, con un buen respaldo detrás, con el cabecero apoyado en una pared sólida, y en una posición que evite que el cuerpo se sienta expuesto y a la vez te permita ver la puerta de entrada a ese dormitorio", ha añadido el entrevistado.

En cuanto a la cocina, aunque pueda parecer la estancia más "descuidada" de la casa por ser donde más se trastea, también es uno de los espacios fundamentales de esta filosofía. "Está muy relacionada con la salud y la prosperidad de la familia, por eso no da igual cómo esté organizada, cómo se cocina ni cómo te mueves dentro de ella. Cuando la cocina está saturada, con encimeras llenas, recorridos incómodos o una distribución poco funcional, no solo genera caos práctico, sino que también genera mucho desgaste mental y una sensación de estrés que afecta en tu día a día", ha concluido el arquitecto.