En un mundo con cada vez más archivos, documentos, fotos o vídeos, son muchos los que requieren de ayuda profesional para ordenar su vida

Qué transmite tu ropa antes de que hables: los colores

Compartir







El ritmo del día a día impide muchas veces ordenar la vida tanto en lo material como en lo digital, especialmente en los últimos tiempos. Cada vez se tienen más documentos, más archivos, fotos y vídeos que caen en un absoluto desorden imposible de organizar. Para solucionar estos problemas, existen profesionales que en poco tiempo acaban con el caos.

Es el servicio que ofrece Be Ozen. "El objetivo es que nuestro cliente se sienta a gusto, en paz y en armonía", explica Andreína Salgado CEO de este estudio especializado en la organización estratégica de espacios.

Allí trabajan organizadores profesionales que ponen cada cosa en su sitio "para que así su vida sea mucho más fácil". "Esta gente que necesita un organizador profesional es porque no sabe cuándo va a empezar, entonces necesita tener ese empujón", señala Begoña Pérez, La Ordenatriz, autora del libro 'Contigo en cada cambio'.

"Estamos viendo que influye muchísimo eso, sobre todo en la paz mental, saber dónde están las cosas o para qué sirve cada cosa", añade.

Pero si hay algo patas arriba en las vidas de hoy en día son los dispositivos digitales. "Fotos, contactos, usuarios, contraseñas, documentación, el contrato de la hipoteca de...", enumera Rafa García, profesor en una escuela de organización industrial y encargado de ordenar esas cosas.