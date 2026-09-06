La hora a la que te acuestas importa más que las horas que duermes: un amplio estudio lo demuestra

Marta Egea 06 SEP 2026 - 20:00h.

Acostarse y levantarse en horarios estables ayuda a mantener el reloj biológico sincronizado y favorece un descanso más reparador

Dormir menos de 7 horas no solo cansa: basta una semana de mal sueño para que los efectos lleguen al cerebro

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MadridDurante mucho tiempo, el consejo sobre el sueño siempre ha sido el mismo: dormir entre siete u ocho horas. Dormir poco se ha relacionado con cansancio, peor concentración, alteraciones del ánimo, más riesgo cardiovascular y peor salud metabólica. Pero, la ciencia del sueño lleva tiempo afinando el mensaje. La cantidad importa, sí, pero no es lo único que hay que tener en cuenta.

Cada vez hay más evidencia de que la regularidad del sueño, es decir, acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora cada día, puede tener un peso enorme en la salud. No es suficiente con acumular horas como si fueran monedas. El cuerpo necesita un ritmo.

Un estudio publicado en la revista científica ‘Sleep’ analizó más de 10 millones de horas de datos de acelerómetros de 60.977 participantes del UK Biobank. Los investigadores compararon la duración del sueño con la regularidad del patrón sueño-vigilia y encontraron algo muy llamativo: la regularidad fue un predictor más fuerte del riesgo de mortalidad que la duración del sueño. Dicho de forma más sencilla, no solo importa cuánto duermes, sino también cuándo y con cuánta constancia se hace.

El sueño no es solo una suma de horas

La idea de compensar el sueño está muy instalada. Si de lunes a viernes se duerme poco, el fin de semana se duerme hasta tarde. Si una noche se acuesta uno a la una de la madrugada, al día siguiente intenta dormir más. Si se acumula cansancio, se busca una siesta larga. En ocasiones puntuales puede ayudar, pero como estrategia habitual tiene límites.

No es suficiente con devolver horas al cuerpo de cualquier forma. Una persona puede dormir ocho horas, pero hacerlo cada día en un horario diferente: un día de once a siete, otro de dos a diez, otro de una a seis y después una siesta larga. Desde fuera, la media puede parecer aceptable, pero el reloj biológico puede estar recibiendo señales contradictorias.

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El cuerpo humano sigue ritmos circadianos, ciclos de aproximadamente 24 horas que ayudan a organizar funciones como el sueño, la vigilia, la temperatura corporal, la secreción hormonal, el apetito, la digestión, la presión arterial y el estado de alerta. Estos ritmos se suelen sincronizar sobre todo con la luz, pero también con los horarios de comida, actividad física, trabajo y descanso.

Cuando los horarios de sueño cambian constantemente, el organismo tiene más difícil anticipar cuándo debe activarse y cuándo debe desconectar. Esa falta de sincronía puede traducirse en peor calidad de sueño, más somnolencia, más fatiga, peor rendimiento y, a largo plazo, posibles efectos sobre la salud.

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Un estudio puso foco en la regularidad

El estudio publicado en ‘Sleep’ partió de una pregunta muy concreta: ¿qué predice mejor el riesgo de mortalidad, dormir más o dormir con un patrón más regular? Para responderla, los investigadores utilizaron datos del UK Biobank, una de las grandes bases de datos biomédicos del Reino Unido. En concreto, se analizó la información de 60.977 personas que llevaban dispositivos de acelerometría en la muñeca durante una semana.

Con esos datos calcularon el llamado ‘Sleep Regularity Index’, un índice que mide hasta qué punto el patrón de sueño y vigilia se repite de un día a otro. Un valor de 100 representa una regularidad perfecta; un valor cercano a cero indicaría patrones muy aleatorios. Después, los investigadores compararon esos datos con la mortalidad registrada durante un seguimiento de hasta 7,8 años.

Los resultados mostraron que aquellos que tenían mayor regularidad del sueño presentaban un riesgo menor de mortalidad por todas las causas. En concreto, los grupos con más regularidad se asociaron con un riesgo entre un 20% y un 48% menor de mortalidad general en comparación con el grupo menos regular. También se observaron asociaciones con menor mortalidad por cáncer y por causas cardiometabólicas.

Lo más llamativo fue que la regularidad del sueño fue como un predictor más fuerte que la duración. Es decir, en este análisis, saber si una persona tenía horarios de sueño estables decía más sobre su riesgo que saber únicamente cuántas horas dormía de media.

Por qué la regularidad afecta al cuerpo

El cerebro no decide dormir solo porque estamos cansados. El sueño depende de dos grandes fuerzas: la presión del sueño y el ritmo circadiano. Cuando ambos sistemas van coordinados, dormir suele ser más fácil. El cuerpo acumula cansancio durante el día y, cuando llega la noche, el reloj biológico favorece la somnolencia. Pero cuando los horarios cambian mucho, esa coordinación se altera. Puede haber cansancio sin sueño, sueño a una hora que no conviene o despertares antes de tiempo.

La luz juega un papel importante. La exposición a la luz natural por la mañana ayuda a ajustar el reloj interno. En cambio, la luz intensa por la noche, especialmente cuando viene de pantallas o ambientes muy iluminados, puede retrasar la sensación de sueño. También influyen las comidas tardías, el alcohol, la cafeína, el ejercicio intenso a última hora y el estrés.