Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, Begoña Pérez es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España

Así es la vida familiar de La Ordenatriz: "La gente confía en mis trucos porque tengo siete hijos"

Si tienes Instagram es probable que hayas sido testigo del boom de cuentas que se dedican a compartir consejos de orden y limpieza. También de restauración y remodelación de espacios del hogar. Seguramente la semilla se generó con el primer libro de Mary Kondo, 'La magia del orden', que se publicó en 2010 y generó gran eco mediático. A raíz de ese primer libro, surgieron muchos más libros y varios programas de televisión, lo que la impulsó a ser considerada una referencia en orden y limpieza mundial. La japonesa, cuya fortuna está valorada en más de 7,8 millones de dólares, compartió su filosofía con el mundo, y a partir de entonces, muchas otras mujeres han seguido sus pasos, porque no vamos a negar que el orden y la limpieza ocupa un lugar importante en el bienestar de un gran porcentaje de personas.

En España no tenemos a Mary Kondo, pero sí a su homóloga. Hablamos de La Ordenatriz, que lleva alrededor de seis años compartiendo sus trucos en las redes sociales para ayudarnos a tener más orden y bienestar en el hogar. Begoña Pérez, madre de siete hijos, es toda una referencia en España, con dos libros publicados, 'Los trucos de la Ordenatriz' (editorial Planeta, 2024) y 'Limpieza, orden y felicidad' (editorial Planeta, 2022) y una cuenta de Instagram que no para de crecer y que ya tiene más de 1,7 millones de seguidores.

Sus vídeos de 'Tips para limpiar el aire acondicionado' o 'Cómo conseguir un blanco impoluto en tu ropa' acumulan más de un millón de visualizaciones, algo que demuestra que el interés por este estilo de contenidos es cada vez mayor. En la web de Informativos Telecinco hemos tenido la oportunidad de entrevistarla para descubrir su secreto.

Pregunta: ¿Recuerdas cuando empezaste tus primeros pasos como La Ordenatriz? ¿Qué es aquello que te empujó a compartir tus trucos en redes?

Respuesta: Sí, recuerdo que solo tenía 500 seguidores y eran todos amigos o conocidos. Mi aspiración, por aquel entonces, era ordenar casas y no me iba nada mal, la verdad. Pero en marzo de 2019 abrí mi negocio, y al llegar la pandemia, tenía que darle un nuevo enfoque, por eso me puse a compartir mis trucos por redes sociales. No quería ser un perfil de 'lifestyle', sino que quería aportar un poco más: quería dar consejos sobre cómo abrir un cajón que no se abierto nunca y ordenarlo, cómo doblar la ropa para que ocupe menos espacio, cómo organizar dos o tres puestos de trabajo en casa. En aquel momento, la mayoría empezamos a teletrabajar y fue un momento en el que mucha gente estaba nerviosa.

P: Has sido una de las pioneras en crear contenido relacionado con la limpieza y el orden. ¿Qué es lo que te aportan a ti? ¿De dónde te viene esa curiosidad?

R: He sido pionera porque creo que a la gente no le gustaba nada este tema. En ocasiones puede resultar aburrido, pero todo necesitamos orden y limpieza. Es imprescindible. Aunque pueda sonar sorprendente, la curiosidad viene de intentar escaquearme porque no me gusta ni limpiar ni ordenar, porque para eso hace falta tiempo y parar. Yo llevo mal lo de parar, porque soy bastante inquieta, siempre estoy moviéndome. Pero creo que necesitamos parar y quietud para saber pensar y ordenar.

P: La mayoría de tus videos superan el millón de visualizaciones, supongo que ya habrás detectado cuáles son los que más interesan. ¿Baño, cocina, habitaciones…? ¿Qué es aquello que le interesa más a la gente?

R: Creo que la clave de mis vídeos es que tienen un buen resultado, es decir, que lo que propongo es efectivo. Son gráficos y prácticos, y creo que la gente aprende y confía porque sabe que yo misma lo he probado antes en mi casa. También funciona mucho el boca a boca. Creo la cuestión es intentar hacerlo interesante, pero a la vez práctico para resolver el problema que tengamos en ese momento.

P: ¿Te consideras una persona sostenible? La mayoría de los consejos que compartes son para mejorar y optimizar los productos que tenemos en casa.

R: Sí, me considero una persona sostenible, porque siempre apuesto por productos como el jabón y menos por otros más comunes, como pueden ser la lejía o el amoníaco. Estos dos sí que los utilizo en el caso de que queramos recuperar objetos como sofás llenos de manchas, etc., que son objetos que si tiramos a la basura son muy poco sostenibles. Si yo enseño con una fórmula mágica (que me imagino que sabréis que lleva amoníaco) pues estoy contribuyendo al medioambiente porque limpio un sofá en vez de desecharlo. Son objetos que nuevos pueden costar 3.000 euros y, que si los tiramos, ocupan muchísimo en el punto limpio. Con la lejía pasa lo mismo: muchas veces tiramos cosas porque tienen moho, huelen mal o tienen humedad, pero si utilizamos lejía, que sabemos que no es ecológica, pero que de esa manera conseguimos que nuestro hogar sea más responsable. Se trata de reciclar lo que tenemos, darle una segunda vida.

P: ¿Qué te hubiera gustado saber hacer tiempo sobre limpieza que te ha cambiado la vida?

R: Me hubiera gustado saber que el jabón y la paciencia hacen muchísimo más de lo que yo pensaba hace 10 años, por ejemplo.

P: ¿Cuáles son aquellos básicos del orden que consideras que se deben implantar en cualquier hogar, sea con o sin hijos?

R: Puede parecer una tontería, pero hay que tener bien pensada tu casa con respecto a la vida que lleves. Es decir, si tienes muchos hobbies, tendrás que tener esos hobbies bien organizados y divididos en compartimentos, en unos cajones. Por ejemplo, si yo tengo como hobby la cocina, porque me encanta cocinar, necesito tener ordenados todos los cachivaches; tendré que tener mi cocina bien diseñada. Ese es el primer básico de orden: tener tu casa organizada según tus necesidades.

P: Sobre limpieza: ¿qué productos crees que son importantes en casa?

R: Sobre limpieza, los productos importantes para mí son un buen jabón, vinagre, agua oxigenada, alcohol, lejía, percarbonato de sodio, bicarbonato, amoníaco... O sea, todo lo que me ayude a ser más rápida y eficaz.

P: ¿Cuáles son las principales dudas que surgen a tus seguidoras con la limpieza? ¿Manchas?

R: Las principales dudas de limpieza normalmente son las relacionadas con la grasa. Muchas me comentan que lo han intentado limpiar y no sale a la primera, y se creen que se han equivocado de truco o de aplicación. Lo que ocurre es que muchas veces nos falta paciencia o repetir el truco varias veces. En este sentido, cuando tenemos una mancha de grasa que no se va, hay que utilizar primero jabón de lavavajillas y después cubrir con bicarbonato. Dejar actuar antes de meter a la lavadora unos 30 minutos. Si la prenda alguna vez te ha desteñido, o ves que puede perder color, sustituye el detergente verde por jabón de manos o lavaplatos blanco, así evitarás que pueda teñir la mancha.

La importancia de la limpieza y el orden en nuestro bienestar

¿Cuánto de importancia le damos en nuestra vida? La compañía sueca IKEA realizó un estudio llamado 'Hogares con Psicología' en el que hablaba, precisamente, del efecto que tiene el orden en nuestra salud mental. Concretamente, el estudio analizó la relación de diferentes aspectos referidos a la vida en el hogar, como son el orden o las relaciones entre las personas que conviven, el disponer de luz natural o tener plantas, con el bienestar, la felicidad, la ansiedad o la soledad. Algunos datos que mostraron tenían especial relevancia si tenemos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.

"Ante la pregunta de cuáles son los principales motivos de satisfacción de la vivienda los tres principales son: tengo el mobiliario que necesito (76,9%), hay suficiente luz natural (76,3%) y tengo la intimidad que necesito (68,1%). En cuanto a los principales motivos de insatisfacción de la vivienda son: no hay suficientes elementos de almacenamiento (37,2%), las vistas no me gustan (33,9%) y no dispongo de espacios abiertos/exteriores (33,2%)", referenciaba.

Para la empresa sueca, que ha creado un decálogo con recomendaciones para mayor bienestar psicológico en el hogar, uno de los principales puntos es mantener el orden en el hogar. "Un mayor nivel de orden en la vivienda se asocia con mayor bienestar y felicidad y con menor sensación de soledad. En la mayoría de los hogares a diario se recoge la cocina, se ordena y se hacen las camas. La limpieza se suele dejar para los fines de semana", añadían. Otro de los puntos es añadir plantas en casa y cuidar el olor. Por ejemplo, en ocho de cada diez hogares españoles, se ventila a diario o varias veces al día y el 77,3% usa esencias o ambientadores.