La evidencia confirma que las mujeres lo sufren con mayor intensidad y por causas más diversas que los hombres

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La escena la reconocerá casi cualquier mujer española de más de cincuenta años. En una tienda, el dependiente atiende primero a una clienta veinteañera que ha llegado después. En un restaurante, el camarero deja la cuenta en manos del hijo adulto, aunque haya sido ella quien reservó la mesa y quien va a pagar. En una consulta médica, el especialista le explica el diagnóstico en un tono infantilizado, como si se necesitara traducción de parte de un adulto competente. En una reunión de trabajo, su intervención pasa desapercibida hasta que un colega diez años más joven repite el mismo argumento con otras palabras y recibe el reconocimiento. Cuando esa mujer llega a la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra y se le pide que resuma en una sola frase la sensación que le ha llevado hasta allí, la formulación tiende a ser la misma o muy parecida: "Es como si ya no existiera", o su equivalente ligeramente distinto, "Es como si fuera invisible".

Los profesionales del sector la escuchan con creciente frecuencia. Y responde, cada vez con un mayor volumen de evidencia académica, a un fenómeno psicológico, social y estructural bien documentado que en la última década ha adquirido nombre técnico propio: edadismo de género.

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Cuando la edad se cruza con el género

El término edadismo fue acuñado por la propia OMS para designar la combinación de estereotipos cognitivos, prejuicios afectivos y discriminación conductual basados en la edad. La evidencia científica confirma que las mujeres lo sufren con mayor intensidad y por causas más diversas que los hombres.

Un estudio publicado en 2023 bajo el título The Gendered Face of Ageism in the Workplace, documenta el mecanismo con precisión. Las mujeres entrevistadas reportan amenazas a su sentimiento de competencia profesional, dudas sobre sí mismas, episodios recurrentes de infantilización o maternalismo por parte de superiores y colegas más jóvenes, aislamiento gradual del núcleo activo de decisiones y desvinculación progresiva del propio trabajo. La intersección entre género y edad genera un clima laboral y social que mina el bienestar psicológico de las mujeres afectadas a un ritmo notablemente superior al que sufren sus compañeros masculinos de la misma edad, cuya edad opera con frecuencia como pátina positiva y no como marcador negativo.

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La mujer que llega a consulta con este cuadro describe cómo, a los cincuenta, ha pasado a formar parte de un club al que nadie le preguntó si quería pertenecer y en el que se siente como la letra pequeña de los contratos: está ahí, pero nadie la lee. Las escenas que hemos descrito más arriba tienen algo en común: todas ellas alimentan la misma percepción acumulada de estar dejando de existir socialmente.

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Qué hacer con la frase cuando llega a consulta

Los psicólogos que atienden con frecuencia este cuadro coinciden en un enfoque de tres capas.

Validar la experiencia sin minimizarla ni convertirla automáticamente en un problema individual del propio paciente. La invisibilidad social de la mujer madura es, como demuestra la evidencia académica, un fenómeno estructural y no una percepción distorsionada.

ni convertirla automáticamente en un problema individual del propio paciente. La invisibilidad social de la mujer madura es, como demuestra la evidencia académica, un fenómeno estructural y no una percepción distorsionada. Reconstruir con la persona el propio catálogo de espacios en los que sí es vista y sí es escuchada. La red familiar, las amistades consolidadas, las comunidades profesionales o culturales donde la propia trayectoria pesa, los espacios de intimidad y confianza donde la persona conserva pleno reconocimiento.

el propio catálogo de espacios en los que sí es vista y sí es escuchada. La red familiar, las amistades consolidadas, las comunidades profesionales o culturales donde la propia trayectoria pesa, los espacios de intimidad y confianza donde la persona conserva pleno reconocimiento. Intervenir sobre las conductas específicas que refuerzan la sensación de invisibilidad. Renunciar a expresar opiniones en reuniones donde no se espera que hable, aceptar la primera fila del dependiente que atiende antes a la clienta más joven, tolerar sin señalarlo el gesto infantilizador del médico o del camarero. Recuperar el ejercicio activo de la visibilidad en las situaciones concretas donde ha ido cediendo es, según coinciden los profesionales del sector, la vía más eficaz para reconstruir la percepción propia.

La frase "es como si ya no existiera" funciona como puerta de entrada a la consulta, pero rara vez se queda allí. Lo que la investigación reciente confirma es que la etiqueta describe una realidad social objetiva y que enfrentarla exige respuesta a la vez individual y colectiva. Las mujeres que la formulan no están imaginando lo que sienten. Están describiendo con precisión lo que la propia sociedad les está devolviendo.