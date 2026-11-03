"A las mujeres en menopausia nos vale mucho más un cajón libre que un coche nuevo", explica Begoña Pérez, La Ordenatriz

Cómo quitar todo tipo de manchas con la ‘fórmula mágica’, según La Ordenatriz

Compartir







Con la menopausia llegan las noches de sueño interrumpido, los sofocos, los cambios en el estado de ánimo y la sensación de cansancio permanente que hace que determinadas tareas domésticas pesen más que antes. No todas las mujeres lo viven igual, por supuesto, pero merece la pena plantearse si, en lugar de seguir intentando llegar a todo, empezamos a organizar la casa para que nos lo ponga más fácil. La experta en orden y limpieza Begoña Pérez nos explica cómo hacerlo en una nueva entrega de 'Cómo ordenar con La Ordenatriz'.

La idea no es convertir el hogar en un catálogo de decoración ni en un almacén de posibles utilidades, sino que más bien se trata de hacer lo contrario. Quitar, simplificar y dejar de mantener una casa que exige más energía de la que queremos dedicarle. "A las mujeres en menopausia nos vale mucho más un cajón libre que un coche nuevo", explica la autora de 'Contigo en cada cambio' (Planeta).

Cuantas más cosas tenemos, más tiempo dedicamos a moverlas, limpiarlas, clasificarlas y buscar las que realmente necesitamos. Por eso, antes de pensar en comprar un organizador para el cajón de los cubiertos, conviene sacar lo que hay dentro. Quizá descubramos que tenemos seis peladores de patatas, tres abrelatas y una colección de utensilios que no utilizamos desde hace años. Dejar un cajón prácticamente vacío no es desperdiciar espacio. Es reservarlo para la vida real, esa que cambia, que trae nuevas necesidades y que no tiene por qué adaptarse a todos los objetos que hemos acumulado.

La airfryer como alternativa a encender el horno

A los 50 no hay ninguna obligación de seguir cocinando como lo hacíamos a los 30. Si preparar una cena sencilla termina convirtiéndose en una sucesión de cacharros, bandejas, salpicaduras y una montaña de platos, quizá convenga revisar el sistema. La freidora de aire puede resultar práctica para quienes cocinan porciones pequeñas, quieren preparar determinados alimentos sin encender el horno o prefieren reducir el tiempo de limpieza. "Si ya no voy a hacer un pollo asado, porque no somos tantos en casa, pues un pollo pequeñito con la airfryer es mucho más rápido y mucho más económico", apunta la Ordenatriz.

La pregunta útil no es qué electrodoméstico está de moda, sino cuál nos ahorra trabajo de verdad. Lo mismo sucede con la cafetera, la batidora o el robot de cocina. Antes de comprar, merece la pena preguntarse cuántas veces lo utilizaremos, dónde lo guardaremos y si limpiar el aparato nos dará más trabajo del que nos ahorra. "Se trata de ir viendo qué necesidades tengo ahora que a lo mejor no tenía hace diez años. Y eso, claro, es salud, alimentación, orden.. Porque la vida es eso, incluye en un montón de aspectos", concluye la experta.

Cómo quitar todo tipo de manchas con la ‘fórmula mágica’

La famosa 'fórmula mágica' de La Ordenatriz recupera una combinación de ingredientes tradicionales para eliminar esas manchas que se acumulan en tejidos y superficies que no pueden introducirse en la lavadora: "consiste en mezclar 500 mililitros de agua caliente, dos cucharitas de jabón rallado -que antes decía en escamas, pero ya no es tan fácil de encontrar- y 50-60 mililitros de amoniaco". "No sabéis cómo deja los sofás, cómo limpia fenomenal los zapatos, la tapicería del coche, los armarios de la cocina...", enumera la experta.