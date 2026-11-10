Cinco productos que tienes en casa y te quitan la mayoría de manchas, según la Ordenatriz

Las manchas son las invitadas más inoportunas de cualquier celebración, pero la mayoría tienen solución si sabemos cómo actuar

Cómo reorganizar la casa para afrontar la etapa de los 50

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Hay algo que parece inevitable cuando nos reunimos alrededor de una mesa. Da igual que hayamos elegido el mantel más bonito, que hayamos sacado la vajilla de las ocasiones especiales o que nos hayamos puesto la blusa que reservamos para los días señalados. En algún momento, una copa de vino amenaza con volcarse, una gota de aceite aterriza sobre el vestido o la salsa decide dejar su huella en el mantel. Las manchas son, probablemente, las invitadas más inoportunas de cualquier celebración, pero la mayoría tienen solución si sabemos cómo actuar. Begoña Pérez nos lo explica en una nueva entrega de 'Cómo ordenar con La Ordenatriz'.

Una mancha no tiene por qué convertirse en un recuerdo permanente de aquella comida familiar, aquella Navidad o aquel cumpleaños. La clave está en identificar qué la ha provocado, actuar con rapidez y utilizar el tratamiento adecuado para cada tejido. Lo primero es retirar el exceso de producto con una cuchara o una servilleta limpia, sin extenderlo. Después, presionar suavemente con un paño blanco o papel absorbente para retirar la mayor cantidad posible. Nada de frotar como si estuviéramos intentando borrar una pizarra. Esa reacción tan habitual puede extender la mancha y hacer que penetre todavía más en las fibras.

Lo que conviene tener en el hogar

También es importante recordar que no todas las manchas se comportan igual. No es lo mismo una mancha de vino que una de aceite, y tampoco se deben tratar de la misma manera. En cualquier caso, para evitar que un accidente doméstico se convierta en una tragedia textil merece la pena tener un pequeño botiquín antimanchas en casa. Tampoco hace falta llenar un armario de productos de limpieza. Nos basta con tener a mano una serie de productos asequibles y fáciles de localizar. La Ordenatriz desvela en el vídeo de arriba qué cinco productos que probablemente tengas en casa quitan la mayoría de manchas.

Además, está la famosa 'fórmula mágica' de la autora de 'Contigo en cada cambio' (Planeta), una solución que combina ingredientes tradicionales, fácil de preparar y especialmente útil para esos lugares del hogar a los que no se les puede aplicar una lavado convencional. "Consiste en mezclar 500 mililitros de agua caliente, dos cucharitas de jabón rallado -que antes decía en escamas, pero ya no es tan fácil de encontrar- y 50-60 mililitros de amoniaco", nos explica su creadora.

Reorganizar la casa para afrontar la etapa de los 50

Cuando llegamos a los 50 es momento de plantearse cómo organizar la casa para que nos lo ponga todo más fácil. Ya no se trata de seguir acumulando trastos y enseres, sino de quitar, simplificar y dejar de mantener un hogar que exige más energía de la que queremos dedicarle. Hay que tener en cuenta que cuantas más cosas tenemos, más tiempo dedicamos a moverlas, limpiarlas, clasificarlas y buscarlas. "Se trata de ir viendo qué necesidades tengo ahora que a lo mejor no tenía hace diez años. Y eso, claro, es salud, alimentación, orden... Porque la vida es eso, incluye en un montón de aspectos", explica La Ordenatriz.