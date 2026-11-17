La Ordenatriz nos explica que preparar el hogar para un nieto implica tener en cuenta su seguridad, comodidad y necesidades

Cinco productos que tienes en casa y te quitan la mayoría de manchas, según la Ordenatriz

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La llegada de un nieto es una de esas noticias que ponen la casa patas arriba incluso antes de que el pequeño ponga un pie en ella. Los abuelos empiezan a imaginar dónde dormirá, qué juguetes tendrá a mano, qué cuentos le leerán y cómo convertirán su hogar en un lugar acogedor para sus visitas. Pero antes de todo eso conviene mirar la casa con otros ojos, tal y como propone Begoña Pérez en una nueva entrega de 'Cómo ordenar con La Ordenatriz'.

Preparar el hogar para un nieto no consiste únicamente en decorar una habitación o acumular accesorios infantiles. Se trata, sobre todo, de recuperar aquella mirada que teníamos cuando nuestros hijos eran pequeños y volver a pensar en la seguridad, la comodidad y las necesidades de un niño que descubre el mundo a su alrededor.

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Antes de comprar toca despejar

El primer paso es retirar los objetos innecesarios y dejar libres las zonas de paso. "Si uno tiene el lujo de poder tener una habitación para el nieto, que esté despejada, sobre todo por su seguridad. Que no se pueda meter objetos pequeñitos en la boca o que no se dé con una esquina", explica la autora de 'Contigo en cada cambio' (Planeta).

La Ordenatriz propone ponerse a gatas y recorrer la casa desde la altura de un niño. Puede parecer una ocurrencia divertida, pero es un ejercicio muy útil para descubrir peligros que desde nuestra perspectiva adulta pasan completamente inadvertidos.

Una de las claves de esta nueva etapa es entender que los niños necesitan descubrir su entorno. Por eso, además de retirar aquello que pueda suponer un riesgo, merece la pena colocar algunas cosas a su alcance. La experta pone un ejemplo muy bonito con los libros. Si queremos fomentar el gusto por la lectura, podemos reservar una pequeña estantería a su altura y llenarla de cuentos apropiados para su edad. Así podrá verlos, elegirlos y empezar a familiarizarse con ellos.

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Ser abuelos también permite vivir la relación con los niños desde unas circunstancias diferentes a las que teníamos cuando éramos padres y a veces las prisas, el trabajo y las obligaciones condicionaban nuestra manera de organizar la casa. Quizá ahora podemos permitirnos comprar aquel juguete especial que antes se quedaba fuera del presupuesto familiar. O adquirir una colección de cuentos, preparar un rincón de juegos o dedicar más tiempo a acompañar al pequeño en sus descubrimientos.

Cinco productos caseros que quitan las manchas

Es inevitable que cuando nos reunimos alrededor de una mesa termine apareciendo mas pronto que tarde un invitado inoportuno: las manchas. Ya sea una salsa que cae en el mantel, una copa de vino que se derrama o una gota de aceite que aterriza donde no debe. Lo bueno es que tienen solución. Siempre que se actúe con rapidez y se use el tratamiento adecuado.

Por eso, para evitar que un pequeño accidente doméstico se convierta en una tragedia textil, conviene tener a mano una serie de productos asequibles y fáciles de localizar que quitan la mayoría de manchas. La Ordenatriz explica en el vídeo de abajo qué cinco productos tienes por casa y quitan la mayoría de manchas.