Una alimentación de mayor calidad y una actividad física más elevada se relacionan con una menor mortalidad, pero uno de los dos hábitos puede ser más relevante

La clave para cumplir 100 años podría esconderse en tu intestino

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Durante años, cuando se ha hablado de longevidad, la alimentación ha ocupado un lugar protagonista. La dieta mediterránea, el consumo de frutos y verduras, los alimentos integrales y la reducción de los ultraprocesados se han convertido en recomendaciones habituales para llegar a edades avanzadas con buena salud. Pero, ¿y si estuviéramos prestando menos atención de la debida a otro factor igualmente importante, o incluso más determinante?

Un nuevo análisis publicado en la revista 'Mayo Clinic Proceedings' pone el foco precisamente en esta cuestión y su conclusión es bastante clara. Aunque comer de forma saludable sigue siendo fundamental, la actividad física y, especialmente, una buena condición cardiorrespiratoria parecen estar más estrechamente relacionadas con una vida larga que la calidad de la dieta por sí sola.

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La investigación, firmada por Glenn A. Gaesser, de la Universidad Estatal de Arizona, y Robert E. Sallis, médico especializado en medicina familiar y deportiva, compara décadas de estudios sobre alimentación, ejercicio, forma física y mortalidad. Y sus resultados invitan a replantear algunas prioridades cuando hablamos de envejecer mejor.

El ejercicio sale vencedor en la comparación

Uno de los resultados más llamativos aparece al comparar los riesgos asociados a una alimentación poco saludable y a una vida sedentaria. Según los trabajos analizados, una dieta de baja calidad se relacionaba con un incremento del riesgo de mortalidad de entre el 3% y el 20%. En cambio, las personas más sedentarias presentaban un riesgo superior de entre el 46% y el 163%, dependiendo de los estudios.

La diferencia también se aprecia al examinar los beneficios de los hábitos saludables. Seguir patrones alimentarios de buena calidad se asociaba con reducciones del riesgo de mortalidad de entre el 4% y el 23%. Para niveles elevados de actividad física, las reducciones podían alcanzar el 67%. En el caso de quienes presentaban una buena capacidad cardiorrespiratoria, el descenso del riesgo se situaba entre el 41% y el 53%.

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“La mayoría preferiríamos años de calidad, y el ejercicio contribuye a ello. Veo muchos pacientes con un IMC saludable que, sin embargo, no gozan de buena salud, mientras que es muy difícil encontrar un paciente que haga ejercicio con regularidad y esté en buena forma física, pero que no esté sano”, subraya Sallis.

Esto no significa que la dieta no importe, sino que quizá hemos infravalorado el papel del movimiento en las estrategias de prevención y envejecimiento saludable. Los investigadores destacan que sumar unos 2.000 pasos diarios, aproximadamente un kilómetro y medio, se relacionaba con una reducción del riesgo de mortalidad de entre el 23% y el 49%. En las personas más inactivas incorporar cinco minutos adicionales de actividad física al día se asociaba con una reducción del riesgo cercana al 30%. Añadir diez minutos se relacionaba con un descenso de alrededor del 42%.

Los dos hábitos cuentan

Aunque este análisis concede una ventaja clara al ejercicio en su comparación con la dieta, otras investigaciones recientes recuerdan que no conviene plantear ambos hábitos como alternativas excluyentes. Por ejemplo, un estudio publicado este mismo año en 'European Journal of Epidemilogy' analizó los datos de más de 100.000 participantes de dos grandes investigaciones estadounidenses, el Nurses' Health Study y el Health Professionals Follow-up Study. El seguimiento tuvo una duración mediana de 29,3 años y durante ese periodo se registraron 50.844 fallecimientos.

Los resultados mostraron que tanto una alimentación de mayor calidad como una actividad física más elevada se relacionaban con una menor mortalidad. Al comparar los participantes situados en los percentiles 90 y 10 de cada variable, la actividad física se asociaba con una reducción del 22% del riesgo de muerte por cualquier causa, frente al 18% relacionado con la calidad de la dieta. Pero el dato más interesante llegó al combinar ambos comportamientos. Las personas que reunían los niveles más elevados de actividad física y calidad alimentaria presentaban un riesgo de mortalidad un 38% inferior al de quienes se encontraban en las categorías más bajas de ambos factores.

La importancia de mantener estos comportamientos en edades avanzadas aparece en otro estudio publicado en septiembre de 2026 en 'BMC Geriatrics'. La investigación siguió a 11.528 personas de 65 años o más en China, con un seguimiento mediano de seis años. Los resultados apuntaron en la misma dirección. Quienes mantenían niveles elevados tanto de actividad física como de calidad dietética presentaban los riesgos de mortalidad más bajos. También se observaron beneficios en las personas que mejoraban alguno de estos hábitos respecto a quienes mantenían niveles bajos de ambos.

La conclusión más sensata de todas estas investigaciones es que, si hay que empezar por algún sitio, merece la pena dejar atrás el sedentarismo. Pero el verdadero objetivo es sumar los dos hábitos. Comer bien proporciona nutrientes esenciales y ayuda a prevenir enfermedades; moverse mantiene activos los músculos, el corazón y el metabolismo.