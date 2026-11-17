Redacción Uppers 17 NOV 2026 - 22:52h.

El estudio sugiere que algunos cambios en el microbioma intestinal que ocurren con el envejecimiento podrían ser adaptaciones protectoras

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El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo y que desempeñan funciones importantes para la salud, desde ayudar a procesar los alimentos hasta intervenir en el metabolismo y la respuesta inflamatoria. Su composición cambia con la edad, aunque no todas esas transformaciones tienen por qué ser perjudiciales: algunas podrían ayudar al organismo a mantener el equilibrio a medida que envejece.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han identificado cambios en la actividad metabólica del microbioma intestinal asociados con una longevidad excepcional en humanos y han descubierto que amplificar dicha actividad con bacterias modificadas genéticamente mejoró la salud metabólica en ratones ancianos.

El estudio, publicado en la revista 'Cell Metabolism', sugiere que algunos cambios en el microbioma intestinal que ocurren con el envejecimiento podrían ser adaptaciones protectoras en lugar de signos de deterioro, y que potencialmente podrían aprovecharse para favorecer un envejecimiento más saludable.

La actividad bacteriana como un indicador de envejecimiento saludable

"Muchos estudios sobre el envejecimiento se centran en los problemas que surgen al envejecer, pero nuestros hallazgos sugieren que algunos cambios en la microbiota intestinal podrían representar, en realidad, un intento del organismo por preservar la salud metabólica. Si logramos identificar esas funciones beneficiosas y fortalecerlas de forma segura, podríamos desarrollar nuevas maneras de promover un envejecimiento más saludable”.

Los autores advirtieron que los centenarios y los ratones envejecidos no son grupos directamente comparables, por lo que serán necesarios nuevos estudios en personas para establecer si esta actividad bacteriana es un indicador de envejecimiento saludable, una causa o ambas cosas.

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El trabajo se centró en el modo en que las bacterias intestinales transforman los ácidos biliares, compuestos producidos por el hígado que facilitan la digestión de grasas y también funcionan como señales para distintos procesos del organismo.

Animales jóvenes y emvejecidos

Según UC San Diego Today, esas bacterias producen enzimas denominadas hidrolasas de sales biliares (BSH), capaces de modificar químicamente esos ácidos y de influir sobre el metabolismo, la inflamación y el reloj interno del cuerpo.

El equipo analizó primero animales jóvenes y envejecidos y descubrieron que el envejecimiento se vinculó con un aumento de la actividad microbiana relacionada con la BSH y con una mayor modificación de los ácidos biliares.

Luego, los científicos revisaron datos públicos de una cohorte humana de envejecimiento que incluía a 48 adultos jóvenes, 107 adultos mayores y 125 centenarios. Este último grupo registró proporciones más elevadas de determinados ácidos biliares modificados frente a los otros dos conjuntos de participantes.

Abundancia de un gen asociado con la actividad del BSH

Los datos del microbioma intestinal también mostraron una mayor abundancia de un gen asociado con la actividad de BSH entre los centenarios, en comparación con los adultos mayores.

Investigaciones previas ya habían relacionado las modificaciones del microbioma por la edad con fragilidad, inflamación crónica y enfermedades, aunque otros trabajos habían detectado rasgos distintivos en quienes envejecen de forma excepcional.

Para probar si esa función microbiana podía generar beneficios, los investigadores modificaron una cepa bacteriana propia del intestino para que produjera BSH de manera continua. La introdujeron en ratones de 82 semanas, una edad considerada avanzada para esos animales.

Mejor sensibilidad a la insulina

Una sola administración permitió que la bacteria se estableciera de forma estable y siguiera produciendo la enzima con el paso del tiempo. Cerca de 20 semanas después del tratamiento, los ratones que recibieron la bacteria productora de BSH mostraron una mejor sensibilidad a la insulina y una mejora moderada en la tolerancia a la glucosa frente a los animales que recibieron una bacteria de control equivalente.

A las 32 semanas, los animales tratados también presentaban cambios compatibles con menor peso corporal y masa grasa, además de una mayor masa magra. Otros resultados señalaron un uso más elevado de grasa como fuente de energía, mejor función mitocondrial y modificaciones en la actividad de genes vinculados con la inflamación y el reloj interno.

Zarrinpar explicó que el objetivo es comprender por qué algunas personas conservan capacidad de adaptación al envejecer. “El microbioma nos ofrece una oportunidad interesante porque, a diferencia de muchos aspectos del envejecimiento, puede ser algo que podamos modificar”, afirmó.

Las próximas investigaciones evaluarán cómo distintas formas de BSH afectan el metabolismo de los ácidos biliares, la inflamación y el uso de energía. También analizarán si el enfoque produce resultados similares en hembras, ante las diferencias conocidas en el envejecimiento según el sexo.