En dos décadas, los mayores de 65 serán más de 16 millones

El mapa de los que más viven en España

Compartir







En 1975, cuando muchos aún estábamos en edad de ir al colegio o de empezar a trabajar, solo uno de cada diez españoles había cumplido los 65 años. Medio siglo después ya son dos de cada diez. La proporción ha pasado del 10,2% al 20,7%, y en 2025 la población de esa edad superó por primera vez los 10 millones, alcanzando 10.178.625 personas, 250.257 más que un año antes. Pero lo más llamativo no es el aumento de los mayores en general, sino el de los más mayores. En esas cinco décadas, los mayores de 80 años se han cuadruplicado y los nonagenarios se han multiplicado por más de nueve.

La foto de hoy, escalón a escalón

Según los datos provisionales a 1 de julio de 2026, España tiene 49.801.559 habitantes. De ellos, 3.161.730 han cumplido 80 años, el 6,35% del total. Otros 10.836.764 tienen entre 60 y 79, uno de cada cinco residentes. El tramo de 40 a 59, donde están los primeros nacidos del baby boom, suma 15.239.260 personas, casi un tercio de la población. En lo más alto de la pirámide hay 670.612 personas que han pasado de los 90 y, según el último recuento, 17.038 centenarios, un 7,1% más que un año antes.

Que haya tantos centenarios no se explica solo por los avances médicos. Hoy llegan a la vejez generaciones mucho más numerosas que antes. “Son generaciones que vivieron su infancia y juventud cuando las tasas de mortalidad infantil y juvenil ya se habían logrado rebajar en España, de modo que llegan vivos prácticamente todos”, explica el demógrafo Julio Pérez Díaz, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y coordinador del informe Un perfil de las personas mayores en España, 2026. Y añade: “Si cada vez llegan más supervivientes a los 70 y los 80, muchos también llegarán a los 100”. En 1981 se contaban 3.021 centenarios. Hoy son más de cinco veces más, y aproximadamente el 80% son mujeres.

El último censo, de 2021, permite ver el reparto década a década. Entonces había 7,13 millones de personas en la cincuentena, 5,49 millones en la sesentena, 3,97 millones en los setenta, 2,29 millones en los ochenta y 571.036 con 90 años o más. Casi 19,5 millones de españoles tenían más de 50 años.

PUEDE INTERESARTE España se acerca a los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas en el extranjero

La vejez es sobre todo femenina. Las mujeres pasan a ser mayoría a partir de los 53 años, y su predominio es muy claro desde los 70. Su esperanza de vida tras la jubilación es de 25,3 años, frente a 21,7 en los hombres. La edad media de la población, que en 1975 era de 33 años, es hoy de 44,55. Pérez Díaz insiste en que no es lo mismo envejecer en una cohorte que en otra: “No es lo mismo haber nacido en los años 30 que haber nacido en los años 60”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo que viene

El INE calcula que la población superará los 53,8 millones de personas en 2041, unos 4,25 millones más que hoy, y llegará a 54,6 millones en 2051. Ese crecimiento dependerá sobre todo de la inmigración, porque en 2041 habrá más defunciones que nacimientos. Los equipos del CSIC prevén que, si se cumplen las hipótesis demográficas, los mayores de 65 años superarán los 16 millones en 2046, cerca del 30% del total. Para 2076, el INE sitúa a ese grupo en un máximo del 30,9% de la población. Los centenarios, que hoy rondan los 19.000, serían entonces 259.810. Hombres y mujeres nacidos en 2075 podrán esperar vivir 87 y 90 años, respectivamente.

Detrás de esas cifras está el baby boom. Quienes hoy rondan los 50 y los 60 años, la generación más numerosa de la historia de España, irán llegando a la jubilación a lo largo de los próximos quince años.

Un mapa desigual

El envejecimiento no se reparte por igual. En los municipios rurales, el 29,1% de los vecinos tiene 65 años o más, frente al 20% en las ciudades. Castilla y León y Galicia ya superan el 30%, mientras que la costa, las islas y las ciudades autónomas no llegan al 17%. Los centenarios, en cambio, viven sobre todo donde vive más gente: Madrid concentra el 15,2% y Barcelona el 12,6%. Además, 548.023 residentes extranjeros mayores de 65 años, más del 5% de ese grupo, han elegido España para envejecer.

Los mayores que se incorporan son, además, distintos de los de antes. Más de la mitad de las personas de 65 o más años tiene estudios secundarios o superiores, cuando en el año 2000 no llegaban al 25%. Tres de cada cuatro personas de entre 65 y 74 años usan internet a diario. Pérez Díaz resume el cambio así: “Se están abriendo nuevos modelos de vejez”. Y advierte de que “la necesidad de cuidados por discapacidad va a ser muy alta”. En España, recuerda, quien cuida de una persona de más de 90 años con discapacidad grave suele tener más de 60.