Crece el interés por combinar pensión y empleo, aunque muchos trabajadores prefieren jubilarse antes

Cumplir 50 cambia la relación con el dinero: las compras que muchas personas empiezan a pensar dos veces

Compartir







A los 50 o 60 años, la jubilación comienza a aparecer en las conversaciones sobre el futuro, pero no siempre se imagina como un abandono definitivo del trabajo. Algunas personas prefieren seguir activas con menos horas, responsabilidades diferentes o una actividad que puedan compatibilizar con su vida personal. En España, las estadísticas muestran que esta posibilidad está ganando presencia.

El cambio no significa que la mayoría quiera trabajar indefinidamente. Según el VI Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación Mapfre, el 30% de los mayores de 55 años que continúan en activo optaría por combinar empleo y pensión al llegar a la jubilación. El resultado refleja interés por una transición gradual, no necesariamente por alargar la jornada habitual.

PUEDE INTERESARTE No todo el mundo quiere jubilarse cuanto antes: el miedo a dejar de trabajar después de los 60

Seguir trabajando, pero con otras condiciones

Para una parte de estos profesionales, continuar trabajando puede significar reducir la jornada, conservar una actividad por cuenta propia o mantenerse vinculados a su profesión sin asumir el mismo ritmo. Las razones no son idénticas: influyen el estado de salud, las responsabilidades familiares, las perspectivas económicas y la satisfacción con el empleo.

De hecho, el mismo barómetro revela una condición decisiva: el 53% de los séniores ocupados no aceptaría trabajar menos horas si eso implicara una reducción de salario. Es decir, desear más tiempo libre no siempre equivale a poder permitirse ingresos inferiores, especialmente cuando todavía existen cargas familiares o gastos elevados.

PUEDE INTERESARTE No es nostalgia sin más: la explicación a que tantas personas de más de 50 vuelven mentalmente a etapas pasadas de su vida

Otro dato del estudio ayuda a entender esa diversidad. Entre quienes desean combinar pensión y empleo, la opción más mencionada es mantener esa situación tres o cuatro años. Para muchos, por tanto, la alternativa no consiste en retrasar la retirada indefinidamente, sino en abandonar progresivamente el mercado laboral.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La evolución de las jubilaciones efectivas apunta también a una mayor permanencia en el empleo. Los datos de la Seguridad Social indican que las jubilaciones demoradas representaron el 10,9% de las nuevas altas en 2025, frente al 4,8% de 2019. Son personas que deciden acceder a la pensión después de alcanzar la edad ordinaria.

No todos quieren retrasar su jubilación

Conviene distinguir entre continuar trabajando por elección y hacerlo por necesidad. La encuesta HR & Payroll Pulse 2026, elaborada por SD Worx, muestra una realidad menos uniforme: el 67% de los trabajadores españoles mayores de 55 años manifiesta su deseo de jubilarse antes de la edad legal.

Según ese mismo estudio, solamente el 19% estaría dispuesto a continuar en activo más allá de la edad ordinaria, frente al 32% del conjunto europeo. Estas cifras no contradicen necesariamente las de Fundación Mapfre: los informes plantean preguntas distintas y combinar parcialmente pensión y salario no equivale a querer prolongar la carrera laboral a tiempo completo.

El deseo de retirarse antes también está relacionado con la calidad del empleo. La investigación de SD Worx identifica la conciliación familiar entre los motivos principales de quienes prefieren adelantar la jubilación, junto con otros factores laborales. Reducir el desgaste puede resultar tan importante como mantener los ingresos.

Fundación Mapfre recoge, además, que el 20% de las personas mayores de 55 años se ha sentido discriminado por su edad, principalmente en el ámbito laboral. Por eso, la posibilidad de seguir trabajando depende también de que existan empleos adecuados y empresas dispuestas a aprovechar la experiencia de sus profesionales.

Las fórmulas para retirarse poco a poco

La legislación española contempla varias vías para una jubilación gradual. La jubilación parcial permite a determinados trabajadores por cuenta ajena reducir su jornada mientras cobran una parte proporcional de la pensión. Su acceso anticipado exige cumplir requisitos específicos y, en ciertos casos, un contrato de relevo.

Otra posibilidad es la jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo por cuenta propia o ajena con una parte de la pensión cuando se accede a esta, como mínimo, un año después de la edad ordinaria y se cumplen los requisitos de cotización. La proporción de pensión compatible aumenta según la demora y la permanencia en esta modalidad.

La jubilación flexible está pensada para quienes ya se han jubilado y deciden regresar al trabajo. Desde agosto de 2026 permite, con condiciones, trabajar por cuenta ajena entre el 33% y el 80% de una jornada completa o realizar determinadas actividades por cuenta propia, mientras se percibe una pensión reducida.

También existe la jubilación demorada: quien retrasa voluntariamente el acceso a su pensión puede obtener incentivos económicos, aunque esta fórmula no supone cobrar simultáneamente salario y pensión. Son modalidades diferentes y no todas resultan adecuadas para cualquier trabajador.

Más que el final de una carrera, algunas personas comienzan a ver la jubilación como una transición. Los datos muestran que crecen determinadas formas de prolongar la actividad, pero también que numerosos trabajadores desean retirarse cuanto antes. La diferencia está en contar con alternativas reales para decidir cómo, cuánto y hasta cuándo seguir trabajando.