Desprenderse de pertenencias puede aliviar la sensación de desorden, aunque también remueve recuerdos

El fenómeno que está cambiando la jubilación: cada vez más personas de 50 y 60 años quieren seguir trabajando, pero de otra manera

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Al cumplir 50 años, algunas personas empiezan a mirar de otra manera los armarios, los trasteros y las cajas acumuladas durante décadas. Ropa que ya no utilizan, muebles heredados o documentos guardados por costumbre pueden convertirse en una pregunta: ¿merece la pena conservarlo todo? Hacer espacio puede responder a una necesidad práctica, pero también al deseo de simplificar la vida.

No hay pruebas de que este cambio aparezca automáticamente a los 50. Una mudanza, los cambios familiares o la perspectiva de otra etapa vital pueden motivarlo a edades muy diferentes. Lo que sí ha estudiado la psicología es la relación entre el desorden doméstico, el bienestar y el vínculo emocional que mantenemos con nuestras pertenencias.

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Por qué el desorden puede convertirse en una carga

Una investigación publicada en 2025 en Journal of Environmental Psychology, basada en una encuesta a 501 adultos, encontró una asociación entre más objetos acumulados y menor bienestar psicológico. Los participantes que percibían más desorden también solían valorar peor el aspecto de su hogar. Sus autores advierten que el estudio es observacional: no demuestra que ordenar mejore por sí solo el estado de ánimo.

La relación con el estrés ya había aparecido en un estudio de las psicólogas Darby Saxbe y Rena Repetti publicado en 2010. Entre personas de hogares con dos adultos trabajadores encontraron asociaciones entre describir la vivienda como desordenada o inacabada y determinados patrones de cortisol y ánimo en las mujeres participantes. La muestra fue pequeña, por lo que sus conclusiones no pueden extrapolarse a todo el mundo.

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La cuestión no consiste necesariamente en alcanzar una casa perfecta, sino en reconocer qué objetos generan trabajo pendiente: hay que limpiarlos, moverlos, clasificarlos o encontrarles sitio. Un espacio lleno no resulta molesto para todas las personas. Importa cómo lo percibe quien vive en él y si dificulta actividades cotidianas.

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Por qué cuesta desprenderse de algunos recuerdos

La psicóloga clínica Mary E. Dozier, investigadora especializada en dificultades de acumulación en adultos mayores, explicó en 2025 que guardar cosas por su posible utilidad o valor sentimental es frecuente. Una fotografía, una prenda o un regalo pueden representar relaciones y experiencias. Decidir su destino implica entonces algo más que despejar una estantería.

En estudios con personas mayores que presentaban problemas de acumulación, Dozier observó que reflexionar sobre los valores personales ayuda a tomar decisiones. Quien considera importante que un objeto siga siendo útil quizá prefiera donarlo; otra persona puede conservarlo por su significado familiar. No existe una respuesta válida para todos.

Una investigación cualitativa realizada con 30 hogares de personas mayores que se habían mudado mostró que desprenderse de pertenencias también implica decidir qué recuerdos entregar a familiares, vender o donar. Los participantes valoraban especialmente saber que sus objetos seguirían siendo utilizados y cuidados por otras personas.

La especialista también recomienda evitar los juicios ajenos. Una caja de recuerdos que a alguien parece prescindible puede ser fundamental para otra persona. Ordenar acompañado debería permitir hablar de lo que cada uno desea conservar, sin presiones ni decisiones precipitadas. Y sentir apego por las pertenencias no equivale a padecer un trastorno de acumulación, que implica dificultades y consecuencias mucho más graves.

Cómo empezar sin convertirlo en una obligación

Las recomendaciones de Dozier parten de una pregunta sencilla: para qué se quiere liberar espacio. Puede ser para utilizar mejor una habitación, trabajar con comodidad o preparar una mudanza. Tener ese objetivo ayuda a elegir qué objetos encajan con las necesidades actuales, en lugar de imponer una cantidad arbitraria de cosas que habría que tirar.

Se puede comenzar por objetos de poco valor emocional, como utensilios duplicados, envases vacíos o aparatos estropeados. Los recuerdos familiares y las fotografías pueden esperar hasta disponer de tiempo para revisarlos, quizá con otros miembros de la familia. También conviene distinguir lo que pertenece a uno de las pertenencias compartidas.

Deshacerse de algo tampoco significa necesariamente tirarlo. Donar, regalar, reparar o reciclar permite encontrar otros destinos. Un ensayo piloto publicado en Current Psychology en 2024, con 96 adultos asignados inicialmente a dos grupos, obtuvo resultados preliminares favorables para un programa destinado a revisar hábitos de compra y conservación. Los investigadores pidieron estudios de mayor tamaño.

No hace falta resolverlo todo en una tarde. Revisar una categoría pequeña y detenerse cuando aparecen decisiones difíciles puede ser más llevadero que vaciar un cuarto entero. El criterio de éxito tampoco es el número de bolsas que salen, sino si el espacio funciona mejor para quien lo habita.

El objetivo no debería convertirse en una nueva fuente de presión. Conservar lo importante es tan legítimo como liberar espacio. A partir de los 50, o en cualquier otra etapa, ordenar las pertenencias puede resultar liberador si permite vivir de acuerdo con las prioridades propias, no porque exista una edad a la que haya que vaciar la casa.