Muchas veces el problema no es la falta de espacio, sino el exceso de ropa y la ausencia de un poco de organización

Cómo preparar la casa para la llegada de un nieto: "Ponte a gatas y recórrela a su altura"

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Tener un armario lleno de ropa no significa tener más opciones a la hora de vestirse. A veces ocurre justo lo contrario. Abrimos las puertas, encontramos montones de prendas, perchas apretadas y cajones que parecen no tener fondo, pero terminamos poniéndonos siempre lo mismo. El problema muchas veces no es la falta de espacio, sino el exceso de ropa y la ausencia de un poco de organización. Begoña Pérez propone soluciones en una nueva entrega de 'Cómo ordenar con La Ordenatriz'.

La clave para conseguir un armario práctico y fácil de mantener está en que que lo que tenemos en él nos sirva, nos guste y, sobre todo, nos facilite la vida. El primer paso es hacer una revisión sincera de lo que guardamos. Se impone dejar de lado los sentimientos de culpa. Esa camisa que nos regalaron con toda la ilusión y hace cinco años que no nos ponemos o ese pantalón que heredamos y nunca nos gustó quizá ya no tienen sitio en nuestra vida cotidiana.

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Una buena pregunta para empezar es bastante sencilla. ¿Me pongo realmente esta prenda? "En un armario, por normal general, hay un 80% que usamos y un 20% que no. Ese 20% vamos a intentar reducirlo", subraya la autora de 'Contigo en cada cambio' (Planeta)

Tenemos que tener en cuenta que la ropa también comunica quiénes somos. Nuestro armario debería reflejar cómo vivimos ahora, no una versión de nosotros mismos de hace diez años ni la persona que imaginamos que podríamos llegar a ser.

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Una oportunidad de empezar de cero

Si el armario está tan lleno que resulta difícil distinguir lo que hay dentro, merece la pena aprovechar el cambio de temporada para hacer una limpieza más profunda. La idea es sacar toda la ropa y colocarla sobre la cama, agrupándola por categorías. Las camisas con las camisas, los pantalones con los pantalones, las chaquetas juntas y así sucesivamente. Ver todas las prendas de una misma familia reunidas permite descubrir de un vistazo cuántas tenemos y, probablemente, cuántas se parecen entre sí.

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Es una manera muy visual de tomar conciencia de lo que acumulamos. También ayuda a detectar duplicados, prendas olvidadas y compras que nunca terminan de encontrar su sitio. Una vez hecha la selección, podemos quedarnos con las piezas que realmente vamos a utilizar durante los próximos meses. De hecho, con unas 15 prendas combinables entre sí se pueden conseguir decenas de conjuntos diferentes.

Pero para evitar la acumulación caótica de ropa hay que dedicar un momento a observar. Abrir las puertas, mirar qué funciona y qué no, detectar dónde se acumulan las cosas y pensar qué pequeños cambios pueden mejorar el espacio.

Preparar la casa para la llegada de un nieto

Preparar el hogar para la llegada de un nieto implicar mirar la casa con otros ojos. Si hay una habitación disponible para el recién llegado, estupendo. Es un pequeño lujo que permite crear un espacio propio para él. Pero no hace falta disponer de un dormitorio exclusivo para convertirse en unos abuelos preparados. Lo importante es adaptar los espacios que realmente se van a utilizar. Y el primer paso es despejar. Retirar los objetos innecesarios y dejar libres las zonas de paso, tal y como explica La Ordenatriz en el vídeo de abajo.