Lorena Gascón o cómo bajarse de la rueda del hámster mental: "Hay que aprender a no darle de comer"
La psicóloga y divulgadora conocida como @lapsicologajaputa nos ayuda a bajar de la rueda de hámster mental
Lorena Gascón, psicóloga: “El ego no es malo: nos defiende como una abuela orgullosa”
Hay días en los que nuestro cuerpo está en el sofá, pero la cabeza lleva horas corriendo una maratón. Repasamos una conversación que tuvimos por la mañana, imaginamos qué habría pasado si hubiéramos contestado de otra manera, anticipamos problemas que todavía no existen y nos preocupamos por asuntos que probablemente ni siquiera lleguen a ocurrir. Y cuando por fin nos metemos en la cama, justo cuando más necesitamos descansar, nuestra mente decide que es un buen momento para darle otra vuelta.
Pensar es necesario, por supuesto. Nos ayuda a tomar decisiones, resolver problemas y aprender de lo que nos sucede. El problema aparece cuando dejamos de pensar para empezar a darle vueltas a todo. Cuando una preocupación se convierte en un bucle del que no sabemos salir. A veces nuestra cabeza parece tener vida propia y nosotros nos limitamos a seguirle el juego. ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestros pensamientos dejen de llevar las riendas?
Esa es la pregunta principal que trata de responder Lorena Gascón, psicóloga y divulgadora conocida en redes sociales como @lapsicologajaputa, en su nuevo libro, 'Que se pare la mente que me bajo' (Ediciones Martínez Roca). Hablamos con ella sobre cómo bajarnos de la rueda de hámster mental y aprender a relacionarnos de otra manera con nuestra propia cabeza.
¿Por qué nos metemos tanto en nuestra propia cabeza? A veces parece que no tenemos bastante con los problemas reales y necesitamos crearnos unos cuantos más
Por diferentes motivos: porque aprendimos a hacerlo a partir de nuestros referentes, porque nos da una sensación de control respecto a las situaciones en las que tenemos incertidumbre, porque nos ayuda a evitar emociones difíciles, etc. A veces es más fácil darle veinte vueltas a lo que sentimos que permitirnos sentirlo.
¿Qué nos pasa cuando repasamos mentalmente una conversación veinte veces y siempre encontramos algo que podríamos haber dicho mejor?
Nos pasa que estamos rumiando y que estamos jugando con ventaja, porque estamos pensando en el pasado con la información que tenemos en el presente y eso es muy injusto para nuestro yo del pasado. Es complicadísimo a veces aceptar que las cosas han sido de una forma concreta, pero hacerlo nos ayuda a dejar de castigarnos por algo que ya no podemos cambiar.
Para que nuestra cabecita nos deje un poquito en paz hay que aprender a no dar de comer a nuestros pensamientos. No se trata de conseguir que no aparezcan, sino de aprender a no prestarles atención cada vez que nos visitan
¿Por qué nos cuesta tanto desconectar incluso cuando estamos haciendo algo que nos gusta? Estamos de vacaciones, cenando con amigos o viendo una película y la cabeza sigue por su cuenta.
Porque cuando llevamos días, semanas y meses alimentando nuestros pensamientos, que están acostumbrados a que les hagamos caso 24/7, no van a parar de venir solamente porque estemos de vacaciones o viendo una película. Para que nuestra cabecita nos deje un poquito en paz hay que aprender a no dar de comer a nuestros pensamientos. No se trata de conseguir que no aparezcan, sino de aprender a no prestarles atención cada vez que nos visitan.
¿Qué hacemos con esa manía de interpretar los silencios, los mensajes sin contestar o las caras raras? ¿Por qué siempre tendemos a pensar que hemos hecho algo mal?
Bueno, en parte porque nuestro cerebro no lleva demasiado bien la incertidumbre y, cuando le falta información, a veces se la inventa. Y en parte porque probablemente a lo largo de nuestra vida hemos vivido experiencias de rechazo y nuestro cerebro ha aprendido a interpretar determinadas situaciones como posibles amenazas para protegernos, aunque no tengan nada que ver con la realidad. El problema es que a veces confundimos nuestras interpretaciones con hechos.
¿Por qué nos cuesta tanto decir que no sin sentirnos culpables? ¿De dónde viene esa necesidad de quedar bien con todo el mundo?
Puede costarnos por diferentes razones: porque tal vez nos han criado para que seamos complacientes, porque nos han manipulado para que sintamos culpa si no hacemos lo que quieren los demás, porque tenemos miedo al rechazo, etc.
¿Cuántas veces sufrimos por adelantado por cosas que luego nunca llegan a ocurrir? ¿Hay alguna manera de ponerle freno a esa película que nos montamos?
Muchísimas veces. Hay personas que creen que si piensan en el peor escenario es como una vacuna y así no sufren tanto si al final les pasa algo grave, pero no son conscientes de que, poniéndose en lo peor, ya están sufriendo de más. Hay una manera de ponerle freno y es entrenar a nuestra mente para que nuestros pensamientos pierdan fuerza y cada vez nos los creamos menos. Que nuestra cabeza imagine una catástrofe no significa que vaya a ocurrir ni que tengamos que prepararnos para vivirla.
¿Por qué volvemos una y otra vez a errores del pasado? ¿Qué esperamos conseguir repasándolos si ya no podemos cambiar nada?
Nuestro querido cerebro trata de ayudarnos a que en el futuro no cometamos los mismos errores que hemos cometido. De base es una estrategia útil, pero cuando volvemos una y otra vez sobre lo mismo se puede convertir en una tortura orquestada por la autocrítica de la que es muy difícil salir y que solo nos hace daño.
Tenemos una tendencia brutal a idealizar lo que no tenemos y vivimos en una sociedad que alimenta constantemente esa insatisfacción. Es una de las trampas del capitalismo: hacernos creer que siempre nos falta algo para ser felices
Cuando llegamos a cierta edad, no nos angustia tanto lo que nos pasa como lo que pensamos que debería habernos pasado a esas alturas. ¿Podemos llegar a obsesionarnos con la vida que no vivimos? Esa pareja con la que no nos quedamos, aquel trabajo que rechazamos, aquel viaje que nunca hicimos…
Totalmente, tenemos una tendencia brutal a idealizar lo que no tenemos y vivimos en una sociedad que alimenta constantemente esa insatisfacción. Es una de las trampas del capitalismo: hacernos creer que siempre nos falta algo para ser felices. Pensar que siempre es mejor algo que no tenemos hace que queramos perseguir constantemente objetivos externos para sentirnos válidos o mejores. Podemos llegar a obsesionarnos mucho con estas ideas y muchas veces ocurre que, si volvemos a encontrarnos con esa supuesta pareja o trabajo perfectos, nos damos cuenta de que realmente no eran tan increíbles. Al final estamos comparando nuestra vida real, con todos sus problemas, con una vida imaginaria a la que le hemos quitado todos los inconvenientes.
¿Sirve de algo intentar controlar nuestros pensamientos o la clave está en aprender a convivir con ellos?
Si por controlar entendemos intentar que determinados pensamientos no aparezcan nunca, sí que sirve, pero para mal. Tratar de suprimir nuestros pensamientos puede hacer que tengamos una peor relación con ellos y que nos molesten todavía más. La clave está en hacernos sus colegas para poder tenerlos como una radio de fondo, sin necesidad de prestar atención a todo lo que dicen.
¿Qué papel tiene el humor? ¿Reírnos de nuestras propias neuras puede ayudarnos a quitarles importancia?
Yo creo que sí. A mí el humor me ayuda a quitarle hierro a las cosas, a tomar distancia de mis propios dramas y a atravesar resistencias en las personas para que el mensaje cale más hondo. Eso sí, una cosa es reírnos de nuestras neuras y otra utilizar el humor para evitar enfrentarnos a lo que nos duele.
¿Cuándo debemos empezar a sospechar que nuestras preocupaciones necesitan más que leer un libro acudir a un psicólogo?
Cuando veamos que nos hacen sufrir y que limitan nuestra vida. Todos nos merecemos vivir una vida lo más agradable y tranquila posible y, si nuestra cabecita no nos deja, podemos hacer algo al respecto.