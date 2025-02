A lo largo de su trayectoria deportiva, admite que no ha sufrido rechazo por ser una persona transgénero y que tampoco ha sentido que tuviera ventaja respecto a sus compañeras. Así, recuerda que en fútbol, “no aguantaba 30 minutos seguidos de la primera parte cuando he salido de titular” y en ciclismo "porque nadie me ha seleccionado, yo me he pagado la licencias, he corrido más de 40 carreras y he acabado dos".