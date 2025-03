¿Qué le pasa a mi cuerpo si como legumbres todos los días?

Lo cierto es que no tomamos tantas verduras y frutas como deberíamos, solemos comer más carne que pescado y nuestro consumo de legumbres no llega a los mínimos que los expertos recomiendan. Lo ideal sería tomar entre tres y cuatro raciones semanales de estos alimentos, aunque tomarlas a diario también tiene sus ventajas, siempre y cuando su consumo no sustituya al de otros alimentos con nutrientes que también necesitamos para cuidarnos.

Las legumbres no suelen estar entre nuestras prioridades, porque no todo el mundo las asocia con alimentos saludables. Se tiende a pensar en ellas como el ingrediente principal de una comida pesada y calórica, pero lo cierto es que eso solo es así en función de los complementos que añadamos al guiso, si no escogemos chorizo, morcilla, tocino o elementos semejantes para prepararlas, no tendrían por qué resultar tan calóricas, de hecho, son ideales en las dietas pensadas para perder peso por su capacidad saciante, entre otras virtudes.