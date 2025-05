Redacción Euskadi 14 MAY 2025 - 12:27h.

Mujica visitó Euskadi dos veces mientras fue presidente de Uruguay, de aquí eran sus antepasados

Las frases más memorables de José Mujica: "La vida es el único valor que no se puede comprar"

“Los seres humanos, cuando envejecemos, inevitablemente nos hacemos la pregunta de dónde venimos, tal vez inconscientemente empezamos a pensar a dónde vamos”. Esta reflexión la realizó José Mujica durante su última visita a Euskadi, allá por 2015. Entonces, el expresidente de Uruguay vino a Euskadi buscando respuesta a ese “de dónde venimos”. Hasta aquí llegó desandando el camino que, un día de 1842, emprendieron sus antepasados al emigrar a América.

Vino "buscando mis raíces" y se fue con el deseo de "regresar algún día", algo que ya no podrá ver cumplido, tras hacerse pública la noticia de su fallecimiento este martes, 13 de mayo, a los 89 años de edad.

No hace falta ahondar muchos en sus raíces vascas, porque el apellido le delata. Sus abuelos emigraron desde el País Vasco a América y allí, concretamente en Montevideo, nació el 20 de mayo de 1935, ‘Pepe’ Mujica, a más de 10.200 kilómetros de distancia del caserío de su familia en Astigarreta (Beasain, Guipúzcoa). El investigador donostiarra Mikel Prieto, doctor en Pedagogía y miembro de Eusko Ikaskuntza sitúa, según publica Naiz, las raíces del expresidente uruguayo en ese pequeño barrio rural del Goierri guipuzcoano. Así, este investigador concluye que la familia Mujica habitó durante al menos doce generaciones en Astigarreta, desde el siglo XVI.

"Volver un día como un don nadie, no como presidente"

Mujica realizó dos visitas oficiales a Euskadi, mientras fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. La primera en 2013 y dos años más tarde regresó junto a su mujer, la senadora Lucía Topolansky. Fue durante ese segundo viaje, cuando visitó el pueblo vizcaíno de Muxika, localidad donde se hallan los orígenes vascos del expresidente de Uruguay, y que da nombre a su apellido.

Recorrió Bermeo, Gernika, Bilbao. De su periplo, no le pasó inadvertido que en los ayuntamientos vascos todas las banderas son “pequeñitas” salvo la vasca, “bien grande”.

Prometió volver algún día “como un don nadie, no como un presidente”, “solo como un viejo que camina para caminar despacio, sin ruido y pensar y mirar, buscando el tranco con mis antepasados”, reflexionó entonces. No hubo más ocasiones, Mujica no volvió a pisar tierras vascas, aunque no era necesario, él ya había encontrado sus raíces.

Aquejado de un cáncer de esófago, que se le diagnosticó en abril de 2024, y que terminó haciendo metástasis, afrontaba desde hace un tiempo la fase terminal de la enfermedad con cuidados paliativos hasta que este martes 13, ‘Pepe’ Mujica, el símbolo de la izquierda latinoamericana ha muerto: “El guerrero tiene derecho a su descanso”. Agur eta ohore! (Adiós y honor, en euskera).

