El expresidente uruguayo ha fallecido tras una lucha contra el cáncer después de serle detectado un tumor en el esófago en abril de 2024

Referente mundial por sus políticas sociales, su defensa de la libertad y la lealtad a sus ideales, deja un gran legado y frases para el recuerdo y la reflexión

Uruguay permanece en luto nacional por la muerte de José Mujica a los 89 años. El expresidente del país, donde se convirtió en todo un referente mundial, ha fallecido tras una lucha contra el cáncer después de serle detectado un tumor en el esófago en abril de 2024. Hoy, el mundo llora su marcha recordando su enorme legado, marcado por sus políticas sociales y su férrea defensa de la libertad, el amor y la vida.

Sencillo y honesto, ‘Pepe’ Mujica logró algo tan sumamente complejo como hacer grande la política. Y lo hizo manteniéndose siempre fiel a sus ideales, con una vida austera que defendía, ante todo, mirar hacia adelante sin malgastar el tiempo.

“Cuando llegue esa vieja que nos lleva a todos, le quisiera decir: por favor, señora, siga otra vuelta”, llegó a decir en una entrevista, insistiendo en ese “milagro” que es la vida.

En ese mensaje incidió hasta el último momento, pese a que en enero de este año, tras el avance del cáncer y ya muy débil, anunció que no quería seguir con el tratamiento, pidiendo que le dejaran morir tranquilo: “El guerrero tiene derecho a su descanso”, manifestó en una entrevista, reconociendo que su ciclo se había terminado “hace rato”.

Hoy, el mundo le despide consciente de que su legado y sus enseñanzas perdurarán en el tiempo y en la historia, con su filosofía de vida y sus frases extendiéndose en el recuerdo y trascendiendo las fronteras su querida Uruguay.

Frases memorables de José Mujica

“La vida es el único valor que no se puede comprar. Tú no puedes ir a un supermercado y decir: véndame cinco años más de vida”, decía Mujica, intentando insistir en ese mensaje de que, en efecto, la vida se nos escapa y no debemos vivir desperdiciándola.

Entre sus frases más memorables, abundan las referencias en ese sentido, así como aquellas que llaman a cuidar al planeta y sus recursos, evitando que el frenético ritmo del desarrollo lleve a la Tierra a convertirse, tal como decía, “en una gigantesca sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra”.

