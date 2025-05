Muere José Mujica a los 89 años, el que fuese expresidente de Uruguay

El que fuese presidente de Uruguay durante los años 2010 y 2015 fallece a los 89 años

José Mujica estuvo luchando durante todos estos últimos meses contra un cáncer de esófago

El exmandatario José Mujica se despide ante la metástasis del cáncer de esófago: "Me estoy muriendo"

José Mujica, referente político para la izquierda latinoamericana, ha fallecido este martes a los 89 años. El que fuese presidente de Uruguay durante los años 2010 y 2015 ha muerto tras padecer durante un largo tiempo un cáncer de esófago y se le había extendido en las últimas semanas.

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad", así explicaba José Mujica cómo era su sencillo estilo de vida antes de acceder a la presidencia de Uruguay en 2010, a la que accedió conquistando al 65% de la población.

El cáncer de esófago que padecía se extendió por su cuerpo y el propio Mujica reconoció en el pasado mes de enero que se estaba "muriendo". De hecho, el exprsidente anunció que no quería seguir con el tratamiento para el cáncer y pidió que le dejaran morir tranquilo. "El guerrero tiene el derecho a su descanso", dijo en una entrevista en la que reconoció que se había terminado su ciclo "hace rato".

La vida de José Mujica

La vida de José Mujica ha sido una vida de activismo político encumbrada en un mandato presidencial de cinco años marcado por la austeridad y mensajes de solidaridad alejados de las grandes soflamas políticas. Su particular perfil le convirtió en un símbolo que trascendió las fronteras de un pequeño país de apenas 3,4 millones de habitantes.

Mujica, nacido en Montevideo en el año 1935, se inclinó en sus inicios políticos por la vertiente conservadora del Partido Nacional, del que no obstante no tardó en desmarcarse para integrarse en los sesenta en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), una guerrilla tupamara de izquierdas.

Su lucha le llevó a pasar unos 15 años en la cárcel, a merced de la dictadura militar y bajo la amenaza incluso de la ejecución. La llegada de la democracia a Uruguay en 1985 supuso la salida de prisión de Mujica, beneficiado de una amnistía que le llevó a pasar página para dar el salto a la política.

Lo hizo dentro del partido en el que terminaría militando el resto de su vida, el Frente Amplio, y en el año 1994 logró un escaño en la Cámara de Representantes. Su popularidad fue al alza y una década después, en 2004, se convirtió en el senador más votado de la historia de Uruguay.

Pese a que ya por aquel entonces representaba la veteranía política frente a otras figuras emergentes, el Frente Amplio le designó candidato a la Presidencia en las elecciones de 2009. Se impuso en segunda vuelta y el 1 de marzo del año siguiente tomó posesión para un cargo que no abandonaría hasta 2015.

Un presidente peculiar

Mujica recogió el testigo presidencial en 2005 de manos de su compañero Tabaré Vázquez, pero rápidamente dejó claro que su estilo discursivo y político distaba mucho de ser el común. Se convirtió en un 'rara avis' dentro de una América Latina donde gran parte de la izquierda miraba como referente al venezolano Hugó Chávez y a su 'revolución bolivariana'.

Su animadversión por los protocolos clásicos fue especialmente comentada y se hizo palpable en un día a día en el que intentaba rehuir de coches oficiales y defendía su vida en una pequeña 'chacra' (granja) cerca de Montevideo junto a su mujer, Lucía Topolansky, también una activa militante de la izquierda.

Por esta pequeña finca han llegado a desfilar líderes extranjeros y periodistas y desde este símbolo de austeridad defendió iniciativas como la de donar parte de su salario como presidente --al término del mandato, afirmó que había renunciado a más de medio millón de dólares--.

En el terreno político, promulgó la ley de despenalización del aborto vetada por su predecesor, impulsó la legalización del matrimonio igualitario y firmó una reforma pionera para autorizar la producción y la comercialización de la marihuana.

Sus críticos, en cambio, le reprocharon no haber aprovechado las ventajas de un país en crecimiento para consolidar mejoras de servicios básicos como la educación o la salud o para emprender una reforma de calado de un Estado que seguía marcado por la desigualdad.

Para la izquierda regional tampoco ha sido un símbolo político de consenso, como quedó de manifiesto cuando en la recta final de su mandato selló un polémico acuerdo con Estados Unidos para acoger a presos de Guantánamo. No ha escatimado críticas en estos últimos años contra la deriva de países como Venezuela y el gobierno "autoritario" de Nicolás Maduro.

En segunda línea

La Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente y el vicepresidente, pero Mujica no dejó del todo la política cuando cedió en 2015 el bastón de mando de nuevo a Tabaré Vázquez. Con una alta popularidad dentro y fuera de Uruguay, el ya expresidente regresó al poder legislativo como senador.

Fue elegido para el Senado en dos comicios consecutivos, pero en 2020, a los 85 años, renunció de manera prematura empujado por la pandemia de COVID-19 y por una salud cada vez más precaria. "Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida", alegó entonces.

Nunca se ha ido del todo y su voz ha sido reclamada en numerosas ocasiones en estos últimos años como altavoz de una izquierda dialogante. Los analistas estiman, de hecho, que su apadrinamiento fue clave para la victoria de Yarmandú Orsi en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, Mujica ha sido en su última etapa vital noticia principalmente por su salud. En abril de 2024, anunció que los médicos le habían detectado un tumor en el esófago y en enero de 2025 confesó que el cáncer se había extendido a otros órganos y renunciaba a seguir con los tratamientos: "Hasta acá llegué".

Las primeras reacciones

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay,

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, es el que ha confirmado la noticia al mandar el pésame de forma pública: "Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes la muerte del expresidente de Uruguay (2010-2015) Pepe Mujica, del que ha valorado su trayectoria en la que "creyó, militó y vivió por un mundo mejor" y por vivir la política "desde el corazón".

Oriol Junqueras, presidente de ERC

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado la muerte del expresidente de Uruguay Pepe Mujica, al que ha definido como un "símbolo de esperanza para Uruguay y toda América Latina". "Demostró que solo con alianzas populares se pueden transformar profundamente las realidades", ha expresado.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha afirmado que la muerte del expresidente de Uruguay Pepe Mujica es una gran pérdida para un mundo y un tiempo "necesitados de referentes morales, cívicos y políticos".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este martes la muerte del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, del que ha recordado "desde la discrepancia ideológica" su cordialidad y hospitalidad durante su estancia en Montevideo.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lamentado este martes, a través de su cuenta de Instagram, la muerte del exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica, del que ha destacado su legado y ejemplo "de fuerza y esperanza", cuyas palabras "nos acompañarán siempre".