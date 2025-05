Sara Andrade 21 MAY 2025 - 06:20h.

Alba Ciordia ha creado la primera marca de cosmética natural para perros de España gracias a la enfermedad de su perra Claire

Esta creadora digital experta en perros acaba de publicar 'Algo más que compañía', una historia en la que narra cómo superó la muerte

El poder terapéutico de los perros está demostrado científicamente. Su compañía y nobleza puede ayudar a superar traumas y en el tratamiento de numerosas enfermedades y trastornos, desde físicos a mentales. La historia de Alba Ciordia es un ejemplo de ello. De cómo dentro de la tragedia se puede encontrar un propósito de vida. Esta joven madrileña, ahora afincada en Asturias, vio cómo su vida se desvanecía cuando, con tan solo siete años, fallece su madre de una enfermedad. Su padre y su abuela son los únicos salvavidas a los que aferrarse, pero aquella niña risueña y alegre poco a poco se llena de tristeza, dolor y rabia, y se convierte en una persona introvertida y dedicada plenamente a lo académico.

"Perder a mi madre cuando era una niña marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ese momento aprendí a ver el mundo desde una perspectiva diferente, a construir mecanismos de defensa para sobrevivir y a encontrar refugios donde nadie los veía. Pero también fue el inicio de un camino de descubrimiento que. aunque lleno de dolor, me llevó a comprender la verdadera esencia del amor", señala en su libro.

Alba inició su periodo terapéutico que le acompaña hasta día de hoy, pero, sin duda, uno de los acontecimientos que le marcó fue la llegada de una perra, un cocker spaniel, a su vida al poco de que su madre falleciera. El paso de Dori por su vida fue corto: su padre y su abuela decidieron que no podían cuidarlo, pero para ella ese primer contacto le sirvió para saber que su conexión con estos animales iba más allá de la mera compañía.

"A diferencia de los seres humanos, los perros no tienen comunicación verbal pero pueden servirte de acompañamiento, porque hay muchos momentos en la vida en los que solo necesitas sentir esa compañía y no sentirte solo. Y eso es más que suficiente. Y eso ya de por sí es sanador. Poder tener ese contacto con un perro que no te habla, que te permite estar en silencio, te permite también conectar con tu propia respuesta, encontrarla dentro y, además, no sentirte solo con ese amor incondicional que te dan a diario. Es que es perfecto. Es increíble", explica Alba a la web de Informativos Telecinco.

Un viaje hasta encontrar a Claire, su primera 'compañera'

Alba se centró en su parte académica. Viajó a los Estados Unidos, se licenció en Bellas Artes, trabajó como estilista de moda, empezó a aprender sobre fotografía (otra de sus pasiones) y se convirtió en autodidacta, pero no fue hasta su madurez cuando consiguió, por fin, tener un perro. Fue después de la muerte de su abuela, una mujer que la acompañó y la inspiró muchísimo, que llegó a su vida una golden retriever, Claire, que la llenó de vida y la ayudó a encontrar sentido a su vida.

"Me abrí Instagram para compartir mi día a día con ella y empecé a leer sobre educación canina. Hace ocho años no había casi nada de perros en redes, la mayoría de cuentas estaban en inglés. También viajaba con ella, y era complicado, así que empecé a compartirlo y la comunidad creció. Llegó un momento en el que me dediqué a ello al completo". Pero de nuevo una enfermedad vuelve a colarse en su vida.

La pequeña Claire empieza desarrollar problemas dermatológicos y unas úlceras en los ojos que no parecen mejorar con ninguno de los tratamientos veterinarios que le recomiendan. Más tarde descubriría que Claire padece el síndrome del ojo seco de causa autoinmune e hipotiroidismo, pero hasta entonces, Alba visita a todos los especialistas y veterinarios de Madrid, además de pasar por el quirófano más de una vez. "Ahora mismo Claire, que tiene ocho años, ha perdido un 50% de visión", señala.

Los productos para su enfermedad de los ojos estaban llenos de sintéticos, y le tenían que hacer en fórmula magistral en una farmacia especializada; una fórmula específica para ella sin conservantes. "Ahí fue cuando me di cuenta que no había productos ecológicos para perros".

La primer marca de cosmética natural para perros (y un libro sobre su historia)

El problema de Claire le hizo salir de su zona de confort, y pelear por crear una fórmula natural, con la ayuda de veterinarios, para ayudar, no solo a Claire, sino también a otros perros con problemas. Así nació The Dog Life, una marca de cosmética natural para perros donde los productos utilizados son 100% naturales. La primera en España.

"Al poco de empezar con la marca -hace tres años y medio- me empezaron a llegar casos de perros con problemas crónicos, heridas, dermatitis, perros que tenían que ponerle semanalmente inyecciones por las reacciones, que tenían de picores, pero que probaban mis productos, y esos picores o problemas desaparecían. Y así fue como todo empezó a tener todo el sentido del mundo. Creé una Fundación para poder ayudar a personas que como yo no pueden hacerse cargo de los gastos que supone cuidar a un perro enfermo".

Después de The Dog Life llegaría Briana, una cachorrita de golden, que llegó justo en el momento indicado: a los pocos meses de que Alba perdiera a su bebé de dos meses de gestación. De nuevo tenía que convivir con el duelo y la pérdida, algo a lo que estaba acostumbrada pero no dejó de ser un duro golpe en su vida. Durante todo este proceso, Alba estuvo escribiendo su historia, un libro que, como señala, está ayudando a muchas personas que como ella, han sufrido en la vida.

"Yo nunca imaginé que me iba a dedicar al sector de los perros, era lo último que se me hubiera pasado por la cabeza, pero fue un momento de clic donde en mi cabeza vi cómo toda mi vida tenía un hilo conductor que me había llevado hasta este punto. Pensé que tenía sentido contar todas estas historias y vivencias que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba en esos momentos de oscuridad; y que quizá podían ayudar a otras personas". Desde que ha iniciado la promoción de 'Algo más que compañía' (editorial Rocaeditorial) no deja de recibir emails y mensajes a través de las redes sociales donde muchas personas se abren y le cuentan su historia. Al final, como dice, todo ha tenido sentido.