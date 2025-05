Maitena Berrueco 25 MAY 2025 - 00:00h.

Con sus 42 kilómetros y 5.472 metros de desnivel, este año el once veces ganador Kilian Jornet no estará

El ‘superhombre’ Kilian Jornet o cómo superar todas las barreras físicas

San SebastiánEste domingo 25 de mayo, la pequeña localidad guipuzcoana de Zegama acoge, como cada año desde hace 24 ediciones, la legendaria carrera de trail running, 'Zegama-Aizkorri'. Un total de 545 personas, 79 de ellas mujeres, tomarán la salida de esta famosa maratón de montaña de algo más de 42 kilómetros, con 5.472 metros de desnivel acumulado, de ellos 2.736 positivos, atravesando durante entre cinco y 10 horas, según el nivel del corredor, el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

Quienes la conocen bien, definen esta mítica prueba como una de las carreras más duras del panorama, con subidas de infarto envueltas en espesa niebla, por parajes cubiertos de resbaladizo barro y eso sí, empujados por un público entregado que anima hasta la extenuación a los corredores y que hacen de la 'Zegama-Aizkorri' una de las carreras más bellas del mundo.

En total, este 2025 habrá 881 dorsales entre las tres pruebas que conforman la prueba: 545 participarán en la 24ª 'Maratón Zegama-Aizkorri'; 248 inscritos en el 'Kilómetro Vertical' y 88 en la 'Zegama -Aizkorri Junior Trail'. Los valientes que osan este 2025 enfrentarse al barro y al sufrimiento vienen de 20 países. Además, este año se ha batido el récord de mujeres con 166 inscritas en las distintas pruebas.

Sin Kilian, más emoción

En esta ocasión, no contará con la presencia del ‘superhombre’ Kilian Jornet, el corredor de montaña catalán que ha ganado esta carrera en once de las doce ocasiones en las que ha participado, la última en 2024. Además de la txapela para Jornet, que logró completar la prueba en tres horas, 38 minutos y siete segundos, el segundo mejor tiempo en la historia de la carrera, la noruega Sylvia Nordskar conseguía su primer triunfo en una maratón: “La ausencia, en esta edición, del once veces campeón y récord man de la prueba, Kilian Jornet, deja el podio más abierto que nunca”, apuntan desde la organización.

En categoría masculina, algunos de los que parten como favoritos son Manuel Merillas, Elhousine Elazzaoui, Roberto Delorenzi, Nadir Maguet, Antonio Martínez Pérez, Alain Santamaria o Andreu Blanes. Mientras que en categoría femenina, donde la presencia de atletas mujeres es cada vez más importante, regresará la vencedora del año pasado, Sylvia Nordskar, además de Miao Yao, Judith Wyder, Malen Osa o Marta Martínez.

Claro que siendo una maratón de montaña que se celebra en el País Vasco, no faltarán algunos de los corredores autóctonos más destacados como el campeón de Euskadi en 2024, Ander Iñarra; Aritz Egea; Anartz Artola; Ander Gerrikaetxebarria; Sara Alonso, primera en el ranking GTWS 2025; Malen Osa, segunda en 2024 u Oihana Kortazar.

Desde 2004, esta carrera es puntuable para el circuito de Skyrunner World Series y desde este mismo año, también lo será para la Golden Trail World Series.

Mejor en autobús que en coche

Aquellas personas que no puedan acudir a Zegama para asistir a la carrera, podrán seguirla por streaming a través de su canal oficial de youtube en euskera y castellano. Además, GTWS emitirá en su canal de youtube en inglés para todo el mundo. Asimismo, las cadenas autonómicas vasca y catalana emitirán la carrera en su totalidad.

Este año, habrá más restricciones al tráfico privado que en ediciones anteriores y se anima a quienes quieran asistir como público a que hagan uso del transporte público. En este sentido, una prueba deportiva de la envergadura de la 'Zegama-Aizkorri', con todas las personas participantes y el público que mueve, es un enorme reto para localidades pequeñas como Zegama, con poco más de 1.500 habitantes.

Por ello, desde el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio se van a habilitar servicios especiales de Lurraldebus todo el fin de semana, a fin de facilitar que todas las personas que lo deseen puedan llegar a la localidad sin necesidad de desplazarse en vehículo privado.

