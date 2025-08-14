Redacción Euskadi 14 AGO 2025 - 14:26h.

'Respeto Nagusia' es el lema de la campaña municipal para prevenir agresiones

Detenido un joven de 21 años por acosar a tres chicas "gran parte de la noche" en las fiestas de Vitoria

BilbaoBilbao se blinda contra las agresiones durante sus fiestas, combinando la prevención y sensibilización con un amplio despliegue de seguridad por sus calles. “No queremos vuestra complicidad, ni vuestro silencio. Queremos vuestra valentía. Decir: eso no está bien, cuando veis algo que no es correcto”, les decía a los jóvenes, concretamente a los chicos, la concejala de Igualdad y Fiestas de Bilbao, Itziar Urtasun.

La estrategia municipal de Prevención y Sensibilización contra las agresiones sexistas, bajo el lema 'Respeto Nagusia', aspira a involucrar a la ciudadanía para promover unos comportamientos y unas relaciones basadas en el respeto y la libertad y, también contribuir a erradicar la violencia machista.

Bilbao está en plena cuenta atrás para la celebración de la Aste Nagusia 2025 que, este año, cuenta con un amplio programa de más de 500 actividades, pero además, la ciudad pretende parapetarse contra las agresiones machistas, racistas y LGTBIQ+fóbicas durante su Semana Grande, porque en palabras del su alcalde, Juan Mari Aburto, “si no hay respeto, no hay fiesta”. Para ello, se ha presentado la campaña 'Errespetu Nagusia / Respeto Nagusia' que se desarrollará durante los nueve días de fiestas.

Más agentes de paisano

Además, se ha diseñado un operativo especial de seguridad que se desplegará por toda la ciudad, basado en garantizar la seguridad e incidir en la prevención. Prevención de todo tipo de delitos, pero con una especial sensibilidad hacia las agresiones machistas y los delitos de odio. En este sentido, se reforzará el número de agentes de paisano, dentro y fuera del recinto festivo, implementando la videovigilancia como medida pasiva y activando, en caso necesario, todos los protocolos interinstitucionales.

Agentes de Policía Municipal y Ertzaintza, tanto uniformados como de paisano, patrullarán por las principales zonas festivas las 24 horas del día. Se priorizará la presencia policial en aquellos puntos con mayor concentración de personas.

El año pasado se denunciaron nueve delitos contra la libertad sexual, fundamentalmente por tocamientos, ante la Policía Municipal de Bilbao. Así, al igual que en años anteriores, por parte de la Inspección de Atención y Protección a Víctimas de la Policía Municipal se ha planificado y diseñado un servicio específico de atención presencial también en la Comisaría del Ayuntamiento -la más próxima al recinto festivo del Arenal-, en horario de 22:00 a 06:00 horas.

Pegatinas y Apps

Entre otras cosas, el Ayuntamiento ha diseñado pegatinas para colocar en la parte trasera de los móviles y en los baños públicos, con los números de teléfono a los que llamar en caso de sufrir una agresión o ser testigo de una.

Policía Municipal y Emergencias: 092 y 112

Servicio Municipal de Urgencias Sociales: 94 470 14 60

Área de Igualdad y Fiestas: 94 420 48 38

Área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad: 94 420 48 07

Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual dirigido a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: 900 840 977

Además, el Consistorio anima también a descargarse la aplicación móvil 112 SOS DEIAK, una herramienta desarrollada por el Gobierno Vasco que permite alertar a emergencias mediante geolocalización avanzada, e incluso en zonas de baja cobertura. A través de este sistema, las personas usuarias puedan comunicar y reportar una incidencia a un centro único de emergencias que movilizará los recursos precisos, tanto de seguridad como de protección civil, mejorando la eficiencia de la gestión de las emergencias.

Policía Municipal y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales

El dispositivo que se va a desarrollar para la prevención y la erradicación de las agresiones durante la edición 45 de Aste Nagusia cuenta con la colaboración de la Policía Municipal y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS). Como novedad este año, la Estrategia contra las Agresiones se extenderá hasta el Txikigune, con el objetivo de concienciar a los más pequeños sobre el significado de la igualdad entre hombres y mujeres.