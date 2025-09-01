Redacción Euskadi 01 SEP 2025 - 13:03h.

Los músicos acompañados por decenas de vecinos han arrancado el pasacalles a las 07.00 horas

Vuelta de las vacaciones: cómo retomar la rutina diaria sin sentir que la vida te pasa por encima

Compartir







San SebastiánLunes 1 de septiembre, para muchos este día marca la vuelta a la rutina, el final de las vacaciones y la reincorporación al trabajo. Una jornada que para la mayoría ha arrancado con la denostada alarma del despertador, salvo para los vecinos de Elgoibar.

Ellos vuelven al trabajo al ritmo de una charanga. Se trata de una tradición que se repite cada 1 de septiembre desde 1976. Los integrantes de Mauxitxa Txaranga estaban esta mañana puntuales a las siete con sus instrumentos para recorrer las calles de la localidad guipuzcoana en una ‘kalejira’ con la que acompañan a sus vecinos en su primer día de vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano.

El pasacalles ha durado unos 30 minutos, tiempo suficiente para despertar a los más perezosos y para animar a los comerciantes que a esas horas levantaban las persianas de sus negocios y a los elgoibartarras que salían de casa rumbo a la oficina o la fábrica. ‘Levántate pamplonica’' o ‘Quinto levanta', han sido algunos de los temas interpretados.

A punto de cumplir en 2026, cinco décadas de tradición, son muchos los vecinos que acompañan durante la diana del 1 de septiembre a los músicos en su recorrido por las calles de Elgoibar, desde Kalebarren hasta la plaza Aita Agirre. Una costumbre contra el síndrome postvacacional que en esta localidad de Guipúzcoa dan fe, funciona.