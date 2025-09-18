Maitena Berrueco 18 SEP 2025 - 06:00h.

Los propios alumnos guardarán sus móviles dentro de esta funda que los bloquea hasta la salida

Los niños en Bilbao no necesitan móviles, las tiendas les prestan sus teléfonos

BilbaoLa batalla que muchas familias libran hoy en día para retrasar la edad de entrega a sus hijos del primer teléfono móvil y limitar y controlar su uso, va contagiándose a otros espacios como los centros escolares. En algunos casos, se empiezan a cuestionar las ventajas y desventajas del uso didáctico de tabletas y ordenadores en las clases y en la mayoría de institutos y colegios se impone el veto a los teléfonos móviles en las aulas. La fórmula para lograrlo varía.

Así, el colegio Claret Askartza de Leioa, para que su alumnado de entre 12 y 16 años desconecte del móvil durante las clases, ha optado por “confinar” los móviles de los alumnos de Secundaria durante las horas lectivas para evitar la distracción constante que suponen, aunque en realidad serán los propios estudiantes quienes guarden sus dispositivos hasta la hora de la salida.

En este centro escolar, preocupados por la ‘adicción’ y el uso descontrolado de este aparato por parte de los estudiantes, van a poner en práctica un novedoso sistema en Vizcaya, que, sin embargo, ya se usa en al menos 35 países. Se trata del sistema Yondr.

Zona libre de teléfono

Todos sus alumnos de Secundaria, que lleven teléfono móvil a clase, deberán adquirir una funda Yondr, una especie de bolsa en la que se guarda el teléfono y bloquea el dispositivo. Un sistema “sencillo” ideado por el estadounidense Graham Dugoni, en 2014 convencido de que “la sociedad necesitaría lugares protegidos donde el espíritu humano pudiera prosperar y la creatividad y la productividad pudieran florecer en ausencia de tecnología”.

Los alumnos deberán introducir sus móviles en esta funda y bloquearla antes de entrar en clase, en los puntos habilitados para ello. De modo que el móvil permanecerá bloqueado todo el día, y serán los propios estudiantes los responsables de guardarlo, hasta la hora de salida, donde podrán desbloquearlo antes de volver a sus casas.

Askartza recuerda que comenzó a trabajar en ser un espacio libre de móviles en el curso 2018-2019, creando una normativa, aprobada en Consejo Escolar y consensuada con toda la Comunidad Educativa, en el que el uso de teléfonos móviles quedaba prohibido durante el horario lectivo. Sin embargo, el colegio vizcaíno opta ahora por endurecer su política y “requisar” los móviles de sus alumnos “por unas horas”, guardándolos en estas fundas.

Funcionamiento

La empresa que lo produce lo define como “una solución sencilla para un problema complejo”. Su funcionamiento es también sencillo, en el caso de estos estudiantes vizcaínos solo tendrán que colocar el teléfono en la funda, y en el espacio libre de teléfonos se bloqueará totalmente.

La funda rígida tiene un cierre de seguridad colocado alrededor del móvil que lo bloquea mientras la bolsa está cerrada. Solo se puede abrir desactivando el microchip que lo sella, en los sitios habilitados por ello. Eso sí, el usuario solo tienes que salir de la zona libre de teléfono y tocar la bolsa en una base de desbloqueo, para usarlo en caso de urgencia.