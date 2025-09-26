Los padres han denunciado que sus hijos, de entre 13 y 15 años, tenían que ducharse juntos y también con los monitores desnudos en el campamento, donde pasaron 15 días

Así es el polémico campamento de Bernedo, Álava, con duchas mixtas de monitores con niños y niñas

La denuncia de unos padres sobre lo ocurrido con sus hijos, de 13 y 15 años, en un campamento de Bernedo, Álava, no deja de generar estupefacción y polémica. Según el relato de los niños, que los progenitores solo conocieron cuando sus 15 días de estancia allí habían terminado, tuvieron que soportar una experiencia "traumática" en la cual fueron instados a compartir habitación y duchas mixtas, narrando que los monitores incluso paseaban desnudos y llegaban a ducharse también con ellos.

“Es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver”, llegó a relatar una niña en una de las cartas que su madre ha querido compartir y que solo recibió a posteriori. En ellas, no solo expresaba su extrañeza, su nerviosismo y preocupación, sino que además trasladaba su necesidad de que la leyesen y poder contactar en caso de querer irse.

En uno de los espejos, la menor relata que había “una mujer abierta de piernas” con la frase: “On Egin”, es decir, “que aproveche”. Además, describía: “Otra cosa rara es que los monitores hacen como topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador”.

En respuestas a los padres, que también han denunciado un caso de acoso sexual de un niño hacia una niña durante la instancia y que reclaman acciones institucionales, así como dirimir responsabilidades, desde el campamento habrían apuntado: "No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene”.

Al respecto, los padres subrayan que "nadie" les advirtió de las "duchas mixtas".