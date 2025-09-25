Niños y niñas de entre 13 y 15 años tenían que convivir en habitaciones y duchas mixtas durante 15 días en el campamento de verano de la localidad alavesa

Los padres solo se enteraron de lo ocurrido cuando regresaron de su estancia: algunas niñas relataron en carta lo sucedido explicando que no podía ni verse en los espejos

ÁlavaLa estupefacción y la indignación se extienden desde Bernedo, en Álava, después de que unos padres hayan denunciado lo ocurrido en un campamento de verano de la localidad vasca donde, según denuncian, los monitores iban desnudos y se duchaban con sus hijos, niños y niñas de entre 13 y 15 años que tenían que ducharse juntos en grupos mixtos.

En total, lo que los familiares denuncian es una experiencia agónica de 15 días, desde el 8 al 23 de agosto, de la que solo se enteraron cuando los niños bajaron del autocar que les traía de regreso poniendo fin a su pesadilla. Lejos de ser un retiro y una aventura única y divertida, para ellos todo llegó a ser incluso un evento traumático.

“Nadie nos advirtió de nada de las duchas mixtas. Y algunas de las niñas han salido traumatizadas”, ha manifestado una madre en declaraciones a El Correo, contando que alguna ha tenido que recibir apoyo psicológico, mientras otras no quieren oír hablar de un campamento de verano nunca más.

Duchas mixtas y desnudos en el campamento de verano en Bernedo

Fue tras todo lo ocurrido cuando empezaron a enterarse de lo sucedido por los relatos de los niños, algunos de ellos resumidos incluso en cartas que llegaron hasta los padres días después de que el campamento terminase. En una de ellas, una niña expresaba su nerviosismo y su extrañeza inicial cuando, nada más llegar comprobó cómo, por ejemplo, no les dejaban ni siquiera utilizar los espejos porque estaban pintados para que no pudiesen verse y no se arreglasen.

“Es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque estaban pintados para que no nos podamos ver”, escribía la niña en la carta, compartida por los padres a medios como El Correo, y en la que ésta relata además que en uno de ellos había pintada “una mujer abierta de piernas” con la frase: “On Egin”, es decir, “que aproveche”.

En la carta, además, la niña expresaba que “otra cosa rara es que los monitores hacen como topless”, señalando que los veían así en la piscina y añadiendo: “Por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador”.

Además, en la misiva apuntaba: “Algunos días nos ducharemos los de las dos habitaciones a la vez”, algo que otros niños han denunciado, poniendo así en alerta a madres y padres, que han unido sus fuerzas para dar voz y difusión a su denuncia en busca de acciones contra lo ocurrido.

Los padres denuncian también un presunto caso de acoso sexual en el campamento

Según exponen, los monitores, muchos de los cuales paseaban con sus partes al descubierto, obligaban a niños y niñas a ducharse juntos argumentando que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse “categorizade”. Además, afirman que ellos mismos también se duchaban con ellos.

Paralelamente, y para mayor escarnio, una de las madres ha denunciado además un caso de acoso sexual hacia su hija por parte de un niño, señalando que tampoco se actuó al respecto.

Tal como relatan, se trataba de 15 días de campamento en unas colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pero exponen que nadie quiere responsabilizarse de lo sucedido.

La Ertzaintza investiga los ocurrido en el campamento de Bernedo

Según señala El Correo, el Ayuntamiento de Bernedo ha confirmado que la Ertzaintza, tras ser informada, ya investiga los hechos y trata de determinar si se han cometido delitos en la actuación de los trabajadores del campamento.

Al respecto, inciden en que es una asociación privada sobre la que el consistorio carece de competencias, al igual que han hecho otras instituciones como el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Diputación de Álava, que han asegurado al citado medio que no dan subvenciones a la entidad implicada.

No obstante, los padres creen que alguien debía subvencionarles porque pagaban 375 euros por 15 días de estancia en el citado campamento de verano.

Las respuestas recibidas por los padres desde los organizadores del campamento

En reclamos directos a los organizadores del mismo, los progenitores aseveran que les han contestado que en el campamento no creen “en la división por género”, sino “en una educación feminista e igualitaria, que no deja fuera a varios cuerpos e identidades”, razón por la cual “en las duchas y habitaciones”, dicen, aplican “la misma filosofía”.

Por otro lado, desmienten que obligaran a nadie a desnudarse, pero sí reconocen que “proponen quitarse los bañadores” en las duchas como una medida para “garantizar una mayor higiene”.

Al respecto, a una madre le señalaron, literalmente, que trabajan para “que les jóvenes puedan vivir su propia desnudez y su cuerpo con naturalidad y tranquilidad”. “Tanto cocineres como monitores trabajamos como voluntaries con un gran compromiso”, señalan.

En otra respuesta a otros familiares, de la que se hace eco el medio El Común, desde el campamento exponen: “Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones: disponemos de dos habitaciones grandes y dos baños grandes con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que les jóvenes tengan sus monitores de referencia para hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas. En las habitaciones también duermen por grupos y sin separar por sexo o género como se hace en la gran mayoría de los campamentos. No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene”.

Por otro lado, respecto al caso de acoso sexual, lamentan “el dolor que esto ha causado” y señalan que están “realmente preocupades y dispuestes a hablar en torno a lo sucedido” y sus “maneras de gestionar las diferentes situaciones”.

“Queremos hacerte saber que en el momento en el que recibimos tu mensaje activamos el protocolo del que disponemos contra las agresiones”, contestaron a la madre que contactó con ellos, según señala El Común.