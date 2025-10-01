Claudia Barraso 01 OCT 2025 - 14:54h.

Más de un centenar de familias han escrito una carta donde defienden la filosofía y a los monitores del campamento de Bernedo, en Álava

Tres menores del campamento de Bernedo declararán como "testigos-víctimas": el juez busca más afectados

Compartir







El campamento de Bernedo, Ávila, continúa siendo objeto de polémicas tras las explicaciones que dieron algunos de los responsables que estaban a cargo de los menores. Los padres de muchos niños decidieron hacer público el relato de sus hijos ante los extraños comportamientos de los monitores. Supuestamente se llegaron a duchar y pasear desnudos con los niños, ya que las duchas eran mixtas.

Además, durante el periodo en el que se celebró el campamento, unos padres también denunciaron un caso de acoso sexual de un niño hacia una niña. La respuesta dada por la propia organización es lo que ha generado un debate entre la población. Los monitores y organizadores argumentaron que no “creen en la división de géneros”. Pero aclaran que no estaban obligados a ducharse desnudos si no querían”. Ahora, un total de 137 familias y tutores legales de los niños, han recogido su apoyo a la filosofía del campamento a través de una carta que denuncia el “acoso” al que se someten sus organizadores.

PUEDE INTERESARTE Tres menores del campamento de Bernedo declararán como "testigos-víctimas": el juez busca más afectados

Según informa la Agencia EFE, los autores de ese escrito defienden que elegirían de nuevo ese campamento y que respaldan a los monitores y organizadores de las “acusaciones y amenazas” que están sufriendo a través de redes sociales. De la misma manera, han querido agradecerles la experiencia que tienen con estos campamentos que unen el “euskera y el feminismo como pilar, ofreciendo a las generaciones más jóvenes percibir la diversidad en sentido amplio”.

PUEDE INTERESARTE El PP de Álava denuncia que la Diputación alavesa debía controlar lo que ocurría en el polémico campamento de Bernedo

Tres menores ya han declarado en el juzgado

Esta protesta se ha hecho pública después de que el Juzgado de Instrucción numero 3 de Vitoria citase a tres menores víctimas de estos supuestos comportamientos en el campamento de Bernedo. La Ertzaintza abrió una investigación a principios de este año tras tener conocimiento de indicios irregulares en el funcionamiento correcto de la actividad. En todo este año, los agentes encargados de esta investigación han recibido hasta cuatro denuncias más por delitos conta la libertad sexual.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En su perfil de Instagram publicaron el comunicado donde dieron sus explicaciones correspondientes ante las denuncias que habían surgido del testimonio de jóvenes de 13 a 15 años. En esta publicación, que ya acumula miles de ‘me gusta’, los responsables del perfil han decidido desactivar los comentarios.