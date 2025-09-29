Maitena Berrueco 29 SEP 2025 - 13:11h.

El PP de Álava critica que la Diputación alavesa no controlara este campamento

La Ertzaintza investiga desde enero tres denuncias de agresión sexual en el campamento de Bernedo

Vitoria-GasteizLos campamentos de verano de Bernedo siguen generando titulares y se han convertido en centro de conversaciones y también de la vida política. El PP de Álava exige explicaciones al diputado general, Ramiro González, sobre el papel de esta institución a la que considera "responsable" de controlar lo que ocurría en las antiguas escuelas de Bernedo.

El local, que el pasado agosto acogió el polémico campamento de verano, permanece con las persianas bajadas y cerradas a cal y canto. Mientras tanto, al estupor ante lo que varias familias han denunciado que ocurría allí dentro, con menores obligadas a asearse en duchas mixtas y monitores desnudos, se suma la noticia de que la Ertzaintza investiga desde enero las agresiones sexuales a tres menores en esas colonias.

La situación ha llevado al PP de Álava a salir públicamente este lunes 29, para exigir que, hasta que se esclarezca lo ocurrido, “se paralice el contrato inmediatamente con esa asociación”. Una reclamación que el concejal popular de Bernedo ya ha realizado a la Junta Administrativa, propietaria del local donde se desarrollaban estos campamentos.

Además, los populares se han mostrado muy críticos con el papel que ha desempeñado en este asunto la Diputación Foral de Álava, por no controlar como debía lo que allí estaba pasando, más si cabe, cuando “hay denuncias previas” y “se sabía hace más de un año”. En este sentido, en referencia a la diputada de Cultura, Ana del Val, advertían que “si no lo sabía es grave, y si lo sabía y ha mentido, más”.

La secretaria general del PP en Álava, Ana Salazar, considera que no se trataba “de recorrer pueblo a pueblo” para controlar, sino de que “cuando hay más de seis menores y van a dormir más de tres noches tienen la obligación de dar una comunicación de actividad a Diputación y Gobierno vasco” y, por tanto, “tenía responsabilidad la Diputación” y “los controles los tiene que hacer” esta institución.

La magnitud del asunto, ha llevado a los populares alaveses, a solicitar la comparecencia del diputado general para que dé explicaciones sobre cómo ha procedido en este tema la Diputación alavesa.

Suspender todas las actividades con menores

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bernedo y miembro de la Junta Administrativa de la localidad, Tomás Ozaeta, ha propuesto que la Junta Administrativa, en el ejercicio de sus responsabilidades y en atención a los hechos recientemente denunciados en relación con actividades desarrolladas en campamentos de verano y que están siendo investigadas por la Ertzaintza, considera imprescindible garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles.

De forma concreta, el concejal del PP propondrá al Concejo la adopción del acuerdo de suspender todas las actividades con menores organizadas en instalaciones concejiles de Bernedo por la asociación Sarre Euskal Udaleku Elkartea hasta que se esclarezcan los hechos denunciados y se verifique que se cumplen rigurosamente los protocolos de seguridad y protección infantil.