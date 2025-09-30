El Juzgado pide a la Ertzaintza que trate de identificar a más menores afectados

La Ertzaintza investiga desde enero tres denuncias de agresión sexual a menores en el campamento de Bernedo

VitoriaEl Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria acordó citar a declarar a tres menores víctimas del campamento de Bernedo, Álava, y pedir a la Ertzaintza que trate de identificar a más menores afectados, según fuentes judiciales.

En este campamento, según las denuncias de algunas familias de los menores que acudieron a él, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

El citado juzgado dio inicio ayer a las diligencias previas y acordó citar a tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar "como testigos-víctimas" y oficiar a la Ertzaintza como instructora del atestado para que identifique a más menores afectados.

Asimismo el juzgado acordó informar a la Diputación de Gipuzkoa de sus derechos como persona perjudicada u ofendida -esta Diputación envió otros años a menores tutelados al campamento, no este verano- y dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes.

Investigación tras "una conversación con las personas implicadas"

La Ertzaintza inició una investigación sobre lo ocurrido en este campamento a principios de este año tras tener conocimiento a finales de 2024 de que podía haber ocurrido algo irregular "tras una conversación con las personas implicadas".

El 30 de abril remitió al juzgado toda la información recabada y el martes de la semana pasada, día 23 de septiembre, volvió a enviar el atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas.

En este tiempo se han presentado cuatro denuncias ante la Ertzaintza por "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en campamentos de organizados por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea en Abáigar (Navarra) y en Bernedo.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, lamentó ayer que ese atestado hubiera quedado "en un limbo" y no hubiera llegado a la Fiscalía e instó ayer al juzgado de instrucción a dar inicio formal al procedimiento judicial.