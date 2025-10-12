Los presidentes regionales que estarán ausentes en el desfile militar

Jenifer Moreno 12 OCT 2025 - 08:35h.

El recorrido se realiza a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos y participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas

El papel fundamental de la princesa Leonor en el Día de la Hispanidad: desde su aparición en el desfile hasta la recepción en el Palacio Real

Compartir







Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, el tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Los monarcas y la princesa de Asturias, que previsiblemente vestirá el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

El recorrido se realiza a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se inicia a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finaliza en la Plaza de Colón.