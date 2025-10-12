Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo: el rey Felipe VI y la reina Letizia lo presiden
El recorrido se realiza a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos y participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas
El papel fundamental de la princesa Leonor en el Día de la Hispanidad: desde su aparición en el desfile hasta la recepción en el Palacio Real
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, el tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
Los monarcas y la princesa de Asturias, que previsiblemente vestirá el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.
El recorrido se realiza a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se inicia a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finaliza en la Plaza de Colón.
Los presidentes regionales que estarán ausentes en el desfile militar
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha excusado su asistencia al desfile del Día de la Hispanidad en Madrid por acudir a los actos por la patrona de Santa Cruz, la Virgen de la Candelaria. Tampoco irán el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el lehendakari, Imanol Pradales.
Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, tampoco estarán por el paso de la DANA Alice en el litoral mediterráneo.
¿Cómo se prepara la BRIPAC?: el rigor y la precisión de los paracaidistas de las Fuerzas Armadas
La Brigada VI de Paracaidistas (BRIPAC) es una de las unidades más emblemáticas del Ejército de Tierra español. Su especialidad —el lanzamiento paracaidista— exige a sus integrantes una preparación técnica y física de máxima exigencia, fruto de un proceso de entrenamiento tan riguroso como meticuloso.Ir a la noticia