Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo: el rey Felipe VI y la reina Letizia lo presiden

El rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en 2024
El rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en 2024EP (ARCHIVO)
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, el tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Los monarcas y la princesa de Asturias, que previsiblemente vestirá el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

El recorrido se realiza a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se inicia a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finaliza en la Plaza de Colón.

Los presidentes regionales que estarán ausentes en el desfile militar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha excusado su asistencia al desfile del Día de la Hispanidad en Madrid por acudir a los actos por la patrona de Santa Cruz, la Virgen de la Candelaria. Tampoco irán el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el lehendakari, Imanol Pradales.

Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, tampoco estarán por el paso de la DANA Alice en el litoral mediterráneo.

