Madrid
Desaparecidos

Buscan a Izan, un menor de 17 años desaparecido en Madrid desde el 3 de octubre: llevaba un chándal negro y una mochila cuando se perdió su rastro

Izan, un menor de 17 años desaparecido en MadridRRSS
Izan R. G., un menor de 17 años, desapareció en Madrid el pasado 3 de octubre y desde entonces no ha vuelto a haber noticias sobre su paradero. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido este viernes en redes sociales una alerta de búsqueda para tratar de dar con él cuanto antes.

El joven mide 1,72 metros de estatura y tiene los ojos azules, según la descripción ofrecida por SOS Desaparecidos en el cartel de búsqueda. Además, se han ofrecido algunos detalles para poder identificarle en caso de avistamiento.

Izan llevaba un chándal negro y una mochila. Además, tiene un lunar pequeño cerca del labi superior y un tatuaje en su antebrazo derecho (que muestra 'mama' y '04-12-1994').

La colaboración ciudadana es clave

Se desconocen las circunstancias en las que se perdió el rastro de Izan, así como el punto de Madrid en el que fue visto por última vez. Se pide la colaboración ciudadana para poder localizar al joven.

En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos

