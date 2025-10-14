Iván Sevilla 14 OCT 2025 - 16:28h.

Piden colaboración ciudadana para localizar a un joven desaparecido en Málaga el 12 de octubre

Rafael, de 1,70 metros de estatura, vestía sudadera oscura con capucha y pantalón corto negro

MálagaSe busca en Málaga ciudad a Rafael, un joven que tiene 18 años y está desaparecido desde hace dos días, justo cuando se celebró el Día de la Hispanidad. Así lo difundió la Asociación SOS Desaparecidos en sus redes sociales.

Mientras también sigue la búsqueda de Izan, de 17 años, tratan de localizar cuanto antes al chico mayor de edad que fue visto por última vez el 12 de octubre, en la capital de la Costa del Sol. Se ha compartido información suya.

Junto a una fotografía del rostro de Rafael, los detalles sobre su aspecto físico pueden ayudar a identificarlo. Mide entre 1,70 y 1,72 metros de estatura. Su complexión es delgada y luce un pelo castaño. Sus ojos son de color marrón.

Además, la asociación ha detallado que, cuando se le perdió la pista, llevaba puesta una sudadera oscura con capucha junto a un pantalón corto negro. No se sabe si continuará vistiendo esta misma ropa a día de hoy.

Tatuaje en la mano y el antebrazo

Lo que sí serviría para certificar si es él es un tatuaje que tiene dibujado en la mano y el antebrazo de una de sus extremidades, que no se ha especificado. En la imagen publicada de Rafael, también lleva un pendiente en una oreja.

Sus apellidos con Y.S.G. Si alguien cree que lo ha visto o lo ve, debe ponerse avisar de inmediato con las autoridades para informar de su paradero. Otra opción es llamar al teléfono 868286726 de SOS Desaparecidos, que está en contacto con la familia.

Otro desaparecido en la provincia: Gennadi

Por otro lado, la misma asociación compartió a principios de mes el caso de Gennadi S., un joven de 24 años en paradero desconocido. Igualmente en la provincia malagueña, en concreto en el municipio de Marbella, donde fue visto por última vez.

El rastro de este varón que mide entre 1,75 y 1,77 metros de altura se esfumó exactamente el 30 de agosto. Según describió SOS Desaparecidos, es de complexión física atlética, tiene el pelo negro y los ojos de color gris.

Ese día que desapareció llevaba puesta también una sudadera y un pantalón deportivo. Incluso en la publicación con los detalles del aspecto de Gennadi figura que luce un tatuaje en la mejilla izquierda de su cara. Se trata de una hoja de cannabis.

Cualquier pista o dato sobre él puede ayudar a encontrarlo. La colaboración ciudadana o de la sociedad es fundamental en este tipo de situaciones. Hay un correo electrónico para aportar informaciones: info@sosdesaparecidos.es