Maitena Berrueco 20 OCT 2025 - 02:00h.

Un robot extirpa una vesícula sin intervención humana

La empresa Cyber Surgery, con sede en Donostia, ha lanzado al mercado el robot 'Alaya'

San SebastiánSe llama ‘Alaya’ porque, aunque tras su desarrollo hay un “equipo multinacional” de ingenieros e investigadores, este robot quirúrgico de columna tiene “raíces vascas”. La empresa guipuzcoana Cyber Surgery ha desarrollado y fabricado el primer robot quirúrgico de columna de España y, al mismo tiempo, el primer robot del mundo con navegación cinemática para columna.

Se trata de un asistente robótico ideado para "ayudar a los cirujanos, sobre todo, en intervenciones de columna”, explica Andrés Amarillo, CTO de Cyber Surgery, al frente de un equipo “joven y muy motivado”, integrado por 35 profesionales, 20 de ellos ingenieros, que llevan años trabajando para dar forma a ‘Alaya’.

Hasta llegar a estar habilitados para comercializar este robot quirúrgico de columna en Europa, han sido necesarias muchas pruebas, validaciones, ensayos clínicos, un proceso de certificación para minimizar riesgos en pacientes y un largo etcétera.

“Nuestra motivación para recorrer el camino, no exento de obstáculos, es aportar algo que ayude a las personas y lograrlo hace que te sientas lleno, realizado”, confiesa Amarillo.

Precisión sin obstáculos

Desde deformidades, a fracturas, pasando por hernias de disco, las intervenciones en la columna suelen ser “procesos difíciles” no exentos de riesgos. En muchas ocasiones, requieren la introducción de tornillos y este nuevo desarrollo ‘made in’ Guipúzcoa permite al cirujano “planificar la cirugía sacando un TAC del paciente” y con ese mapa aumentar su precisión a la hora de “posicionar los tornillos de manera exacta”.

Una vez en quirófano, el robot le va ofreciendo una guías, detectando al paciente en tiempo real. Y ahí, precisamente, radica otra de las peculiaridades de este robot: “En el mercado hay otros que hacen cosas similares, pero mientras que esos usan cámaras para ver al paciente, el nuestro tiene el don de sentir la anatomía del paciente y guiar al cirujano en cada movimiento”, detalla este director de Tecnología.

El sistema cinemático, desarrollado y patentado por estos profesionales, consiste, para que los profanos en la material lo entendamos, en “un bracito mecánico” que permite sentir al paciente en tiempo real eliminando obstáculos durante la operación, como, en ocasiones, son las cámaras.

Fundada en 2017 en San Sebastián (Gipuzkoa), Cyber Surgery surgió como spin-off de investigación avanzada en Egile y ha evolucionado en menos de una, década hacia una compañía tecnológica referente en innovación de vanguardia y excelencia en tecnología médica.