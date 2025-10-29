Los vecinos salvan a una mujer en Irún a la que su expareja trataba de estrangular en el rellano de la escalera
La agresión se produjo el domingo y el hombre de 40 años ha sido enviado ya a prisión
San SebastiánHa pasado su primera noche en prisión el hombre de 40 años detenido por intentar matar a su expareja en Irun (Guipúzcoa). La Ertzaintza lo detuvo este pasado domingo acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Irun decretó su ingreso en prisión.
La intentó estrangular, el domingo a primera hora, en el rellano de la escalera del inmueble del casco urbano en el que ella reside. Tal vez, eso la salvó, porque los vecinos, alertados por el ruido y al ver que el hombre la tenía agarrada por el cuello y trataba de asfixiarla contra la pared, acudieron en su ayuda. La mujer intentó defenderse con un manojo de llaves, pero necesitó de la ayuda de sus vecinos para zafarse de quien había sido su pareja.
El hombre, después de atacar a la mujer, entró violentamente en el piso hasta la habitación de la víctima, donde rompió mobiliario, un espejo, un televisor, un ordenador portátil y dos teléfonos móviles, entre otros objetos.
Entre varios lograron sacarle y retenerle en el exterior del edificio hasta que llegó la Ertzaintza, pese a lo cual el hombre trataba de volver a entrar al portal. Dentro del inmueble, la víctima era atendida y consolada por sus vecinos.
El autor de los hechos que, en su día, tuvo una orden de alejamiento respecto a esta mujer y que ya no estaba en vigor, sabía dónde vivía su expareja en Irun. La víctima tuvo que ser atendida en un centro sanitario y asistida por la Ertzaintza siguiendo el protocolo en los casos de violencia de género.
La Ertzaintza detuvo al hombre de 40 años, tras personarse en la vivienda de su expareja e intentar estrangularla. El arrestado, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, fue puesto este martes a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.