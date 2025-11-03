La Policía Local de Vitoria ha detenido a una mujer de 50 años por agredir a su hija y a su pareja en Vitoria

Agentes de Policía Local de Vitoria detuvieron la noche de este pasado domingo a una mujer, de 50 años, como presunta autora de un delito de violencia física a su pareja e hija, menor de edad, en el ámbito de la violencia doméstica, tras agredir a la menor y lanzar posteriormente una botella y varios tablones a su pareja, cuando acudió a buscar a la niña.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas, cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en una calle del barrio de Zaramaga, ya que había una pareja discutiendo junto a un vehículo estacionado en cuyo interior había una menor en pijama, que resultó ser hija de ambos. Una patrulla llegó al lugar y, al percatarse de su presencia, la mujer pretendió irse de allí. Sin embargo, los agentes le requirieron para poder aclarar lo ocurrido, por lo que se entrevistaron por separado con cada uno de ellos.

La menor avisó a su padre

Al parecer, sobre las 19:00 horas, cuando madre e hija se encontraban en la vivienda, la progenitora agredió a la menor. Esta llamó a su padre, que se la llevó del lugar, y cuando regresó a su domicilio y estacionó en la vía pública, su mujer, que los estaba esperando, trató de introducirse en el vehículo.

Sin embargo y según ha relatado la policía, su marido se lo impidió para proteger a la menor. En consecuencia, la fémina cogió varios tablones que había allí depositados y una botella de cristal y se los lanzó al varón. Unos testigos de los hechos fueron quienes requirieron la presencia policial. En vista de todo ello y de las lesiones que presentaba la menor, los agentes procedieron a la detención de la presunta agresora.