Redacción Euskadi 03 NOV 2025 - 12:45h.

Es el segundo nacimiento en la historia de Metro Bilbao: Eneritz nació en 2019 en Bagaza

Laia Casadevall, matrona: "El parto en casa en un derecho que no estamos teniendo en España"

Compartir







BilbaoEste lunes, el mismo día en el que Metro Bilbao celebra su 30 aniversario, a primera hora, sobre las 9.30, una mujer se ha puesto de parto cuando se encontraba en el metro bilbaíno. En concreto, el andén de la estación de San Ignacio se ha convertido en el inesperado escenario en el que la viajera ha dado a luz a una niña. Se trata del segundo nacimiento en las tres décadas de historia del suburbano bilbaíno. Hay partos que se desarrollan en lugares inesperados.

El bebé, que ha llegado al mundo rodeado de viajeros y personal de Metro Bilbao, se encuentra bien y tanto ella como su madre han sido trasladadas a un centro sanitario para recibir atención médica.

PUEDE INTERESARTE La mujer que dio a luz en Valladolid después de que un taxista se negara a llevarla al hospital

La mujer, acompañada de su marido, se encontraba en la estación de Lutxana cuando ha roto aguas y varios pasajeros han dado la voz de alarma para buscar un médico. Curiosamente, este nacimiento ha tenido lugar mientras los responsables de Metro Bilbao presentaban a la prensa los actos conmemorativos de su 30 aniversario.

Segundo nacimiento en 30 años

Se da la circunstancia de que en los 30 años de vida del suburbano bilbaíno, esta no es la primera vez que una madre se pone de parto en sus instalaciones. Ocurrió por primera vez hace 16 años, el 12 de julio de 2009, cuando Marina dio a luz a su hija Eneritz en la estación de Bagatza, en Barakaldo.

PUEDE INTERESARTE Una mujer da a luz en un taxi en el distrito del Eixample de Barcelona

Una niña que nació con un billete joven hasta los 26 años debajo del brazo, ya que el suburbano le concedió viajar gratis en el metro hasta los 26 años. Hasta ahora ella había sido hija única de Metro Bilbao, un título que ahora deberá compartir con la niña que ha nacido esta mañana en San Ignacio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aniversario

Con motivo del 30 aniversario de Metro Bilbao, que se cumplirá el próximo día 11 de noviembre, se han organizado diversas actividades que tendrán lugar en los próximos meses, entre los que habrá, reparto de dulces y actividades deportivas y culturales.

Además, se ha desvelado que antes de finalizar el año, saldrá a licitación el contrato para encargar 37 nuevos trenes "de segunda generación", capaces de reducir las frecuencias, y que requerirán de una inversión de entre 700 y 800 millones de euros.