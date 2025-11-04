Maitena Berrueco 04 NOV 2025 - 06:00h.

El servicio permanecerá suspendido hasta el 22 de noviembre

BilbaoEste lunes 3 de noviembre ha arrancado el cambio de los cables de la barquilla del Puente Colgante “con el objetivo de garantizar la máxima seguridad, eficiencia y conservación de esta singular obra de ingeniería” que sigue uniendo ambas márgenes de la ría desde 1893.

Cada día cientos de personas cruzan de un margen a otro del Nervión en la barquilla colgante del Puente de Vizcaya, el primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica.

Sin embargo, desde este lunes y durante, al menos, tres semanas, estos usuarios deberán buscar una alternativa para pasar de Portugalete a Getxo o viceversa, porque el Puente Colgante permanecerá cerrado por obras.

En concreto, mientras duren los trabajos para sustituir los 18 cables que sustentan la barquilla y que está previsto que finalicen el próximo 22 de noviembre, aunque puntualizan que estas fechas “podrían variar debido a condiciones meteorológicas adversas”.

Botes y minibús para cruzar la ría

Mantener en activo una de las “construcciones más sobresalientes de la Revolución Industrial europea y de la arquitectura del hierro”, requiere de un cuidado mantenimiento que garantice la seguridad del servicio. De ahí que, los obreros ya se afanen en llevar a cabo estos trabajos que mantendrán la infraestructura cerrada al público.

Situado en el tramo final de la Ría de Bilbao, a pocos metros de su desembocadura en el Cantábrico, el puente une Portugalete y Getxo. Para que los usuarios puedan seguir cruzando de una orilla a otra, se reforzará el servicio de botes, con dos embarcaciones que operarán de 6 de la mañana a 22 horas, de lunes a viernes; de 8 a 22 horas los sábados y de 9 a 22 horas los domingos. Además, se habilitará un servicio de minibús, a medianoche, que funcionará de domingo a viernes: a las 0.00 y 1.00 horas, con salida desde Getxo, y a las 0.30 y 1.30, desde Portugalete.

Historia del Puente Colgante

Situado en la boca del río Ibaizabal, en el punto en el que el estuario navegable de Bilbao se abría al mar hasta el siglo XIX. Fue inaugurado el 28 de julio de 1893 y su diseño fue obra de Alberto Palacio y Elissague. El objetivo que se perseguía al construir el Puente de Vizcaya era unir las dos márgenes de la desembocadura del Nervión sin entorpecer la navegación.

El diseño fue obra de Don Alberto Palacio Elissague, conocido también por su participación en la construcción del Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en Madrid. El ingeniero francés Don Ferdinand Joseph Arnodin se hizo cargo de la construcción de la obra, y el empresario textil bilbaíno Don Santos López de Letona fue el principal valedor y financiador del proyecto.

El Puente Colgante de Vizcaya fue declarado, en 2006, ‘Patrimonio de la Humanidad’ por la Unesco que puso en valor el carácter innovador del Puente desde un punto de vista tecnológico, y su condición de pionero en este tipo de construcciones. El puente, en opinión de la Unesco, “es una adición espectacular y estéticamente agradable al estuario del río y una excepcional expresión de creatividad técnica, reflejando una relación completamente satisfactoria entre forma y función”.

Además, el puente colgante, “mediante el desarrollo del mecanismo del transbordador y su fusión de la tecnología del hierro con el empleo de nuevos cables de acero, creó una nueva forma de construcción que influyó en el desarrollo de los puentes en todo el mundo en las tres décadas siguientes y exportó las tecnologías de Francia y España”.