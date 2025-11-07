Maitena Berrueco 07 NOV 2025 - 19:00h.

En su publicación asegura que llevaba "una hora esperando y la policía no ha llegado"

Aarón, el joven tetrapléjico de Almería que ha vuelto a saber lo que se siente al caminar

Compartir







BilbaoAnder Arteaga es un vizcaíno, de 31 años, que padece una lesión medular desde hace cinco, cuando sufrió un accidente en una piscina. El joven ha estallado en sus redes contra los conductores que aparcan en sitios reservados para personas con movilidad reducida sin tener la tarjeta. “Vengo desde mi casa hasta aquí y sin una de esas plazas, no puedo bajarme del coche”.

Arteaga se muestra “cansado” de una situación que vive "todos los días", mientras se graba esperando en el aparcamiento del Hospital Quirón salud Bizkaia, en Erandio.

Sin poder aparcar ni salir del coche porque las plazas reservadas estaban ocupadas por conductores sin tarjeta: “No sé si quienes aparcan en estas plazas se dan cuenta de que detrás hay una persona con una necesidad especial, como soy yo y como hay millones en España”, “que mi situación le puede pasar a cualquiera” y que “yo no puedo aparcar donde quiera”.

Una hora y "la policía no llega"

Arteaga clama contra los comportamientos incívicos de conductores como esos, a los que se enfrenta todos los días. Pero además, según denuncia, tras “una hora esperando”, la policía “no llega”, por lo que concluye: “Parece que no importamos”. La tardanza de la patrulla hace, incluso, que uno de los conductores se vaya del lugar ‘de rositas”: “Ya he visto que uno se ha ido" y "estoy viendo aparcar a otro", insiste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El creador de contenido, que suele subir contenido relacionado con su discapacidad, como “qué sentí el día que me quedé en silla de ruedas”, “yendo al baño sin adaptar” o “el paraíso de la movilidad reducida”; asegura en esta publicación que no pretende "dar pena" y que le parece “triste” que “algo se tenga en cuenta cuando un vídeo se hace viral, pero si tiene que ser así, que así sea”.